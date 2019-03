Si chiude con successo la Festa di San Giuseppe a Salemi

27/03/2019 20:05:00

Grande successo per la Festa di San Giuseppe che anche quest’anno volge al termine confermandosi appuntamento importantissimo per la Città di Salemi e le sue tradizioni.

Una settimana in cui la cittadina trapanese, inserita nel club dei Borghi più belli d'Italia, ha registrato numerose presenze di turisti e visitatori che hanno assistito, non solo alle tradizionali “Cene”, realizzate con gli artistici pani lavorati a mano, ma anche i percorsi storici, artistici e musicali. Esprime soddisfazione il Sindaco Domenico Venuti: "Salemi e il 19 marzo formano ormai un binomio consolidato. Negli ultimi anni siamo riusciti a rilanciare la Festa di San Giuseppe creando attorno a una forte tradizione religiosa anche i presupposti per un evento di richiamo turistico sulla città. Anche quest'anno, infatti, tanti visitatori hanno ammirato gli altari di pane artistico in una atmosfera magica creata in un centro storico che è sempre più conosciuto. A tutto ciò abbiamo aggiunto una offerta culturale degna di Salemi con un sistema museale che si è arricchito di un nuovo elemento: il Museo del grano e del pane. Un ringraziamento va a tutte le associazioni che con grande abnegazione hanno collaborato con l'Amministrazione per la buona riuscita dell’evento. Inoltre, quest’anno abbiamo registrato anche una bella novità; l'impegno di tanti giovani che hanno lavorato tanto e bene spendendosi in prima persona per la buona riuscita Festa”.

Gratitudine nei confronti di tutti i soggetti che hanno lavorato sinergicamente per la buona riuscita dell’evento, una gratitudine a cui si aggiungono le parole dell’Assessore al Turismo Vito Scalisi, il quale ha dichiarato: “Anche quest'anno la Festa di San Giuseppe è stata un giusto mix di tradizione e innovazione. Siamo riusciti a dare una bella immagine della nostra città, grazie all'impegno di tutti gli attori coinvolti che non hanno lesinato energie per una perfetta riuscita della settimana di festeggiamenti”. Dunque, anche quest’anno volge al termine la Festa di San Giuseppe che di anno in anno si arricchisce di eventi e di entusiasmo. A questo si aggiunge una organizzazione impeccabile che vede l’impegno non solo dell’Amministrazione comunale, ma anche di associazioni e singoli cittadini che lavorano insieme per un obiettivo comune. Religione, folclore, arte, musica e spettacolo, un mix di elementi che fa della festa di San Giuseppe uno degli eventi più importanti della Sicilia vi da appuntamento al prossimo anno.