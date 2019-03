Sicilia, giovane a bordo di uno scooter travolto e ucciso da un'auto

30/03/2019 19:38:00

Un giovane a bordo di uno scooter è stato travolto e ucciso da un'auto. G li abitanti di Villaggio Aldisio (Messina) sotto shock per il tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Un’auto ha travolto e ucciso uno scooterista.

La vittima è Gianluca Cerra, di 24 anni. Il ragazzo lavorava in un supermercato della zona. Il sinistro è avvenuto in via D’Anfuso. Sul posto è già intervenuta la Municipale e sono presenti i familiari del giovane e numerosi residenti del villaggio, sconvolti per la tragedia.

I carabinieri hanno già raccolto la testimonianza dell’uomo alla guida dell’auto che ha investito il giovane. Oltre alla sua testimonianza, le immagini dei sistemi di videosorveglianza saranno fondamentali per ricostruire la dinamica del drammatico sinistro.

