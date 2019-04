Strage di Pizzolungo, oggi il trentaquattresimo anniversario. Le manifestazioni

02/04/2019 08:15:00

Oggi è il trentaquattresimo anniversario della Strage di Pizzolungo. Quella mattina di primavera del 2 aprile del 1985, un giorno come tanti per Barbara Asta e i suoi due gemellini Giuseppe e Salvatore, fatto di zaini, libri e merende per la ricreazione, divenne l’ultimo della loro breve esistenza, intrecciandosi per sempre in un soprasso e nel contemporaneo scoppio di una bomba, quella destinata dalla mafia al Giudice Carlo Palermo.

Era, infatti, il giudice l’obiettivo dell’autobomba parcheggiata lungo la strada costiera che porta verso Trapani. Arrivato da qualche mese in Sicilia, Palermo stava indagando sul traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata. Proseguiva quelle che erano state le indagini di Giangiacomo Ciaccio Montalto, ucciso a Trapani due anni prima, e con il quale si erano incontrati a Trento, per scambiarsi alcune informazioni, appena tre settimane prima del suo omicidio. Il sorpasso dell’Alfa Romeo sulla quale viaggiava Palermo sulla Volkswagen Scirocco della signora Asta gli salvò la vita, perché proprio in quel momento ci fu la deflagrazione che disintegrò la vettura della famiglia Asta.

Dell’auto e tantomeno dei corpi non rimase quasi nulla, se non qualche traccia di sangue su un muro, dei piccoli brandelli e una scarpa di uno dei due bambini, talmente poco che lo stesso marito di Barbara, Nunzio, tra i primi soccorritori del giudice rimasto ferito, non si accorse di nulla di quando accaduto ai suoi cari e solo qualche ora dopo venne informato dalla polizia. Nunzio morirà qualche anno dopo di crepacuore, lasciando da sola la figlia Margherita - all’epoca della strage undicenne -, che si salvò soltanto perché quella mattina andò a scuola accompagnata da una vicina di casa.

Per la strage di Pizzolungo sono stati condannati all’Ergastolo, Totò Riina, Balduccio Di Maggio, Vincenzo Virga e Nino Madonia. L’esplosivo utilizzato per fare saltare in aria Barbara Rizzo e i suoi bambini, era dello stesso tipo utilizzato per la strage del Rapido 904 che pochi mesi prima, il 23 dicembre del 1984, fece 17 vittime.

Le accuse a Galatolo e il Processo Quater - A febbraio a Caltanissetta ha preso il via il processo Quater per la strage di Pizzolungo. Non sono bastati tre processi, infatti, a fare piena luce sulla strage. Nuovo imputato è il boss mafioso palermitano del rione Acquasanta, Vincenzo Galatolo. Ad accusarlo è la figlia “ribelle” Giovanna Galatolo e il pentito Francesco Onorato.

Il programma delle manifestazioni - Oggi, martedì 2 aprile alle 10,30, la commemorazione a Pizzolungo nel luogo della strage. Alle 16 all'auditorium del Seminario, la presentazione del libro di Carlo Palermo, "La Bestia: Dai misteri d'Italia ai poteri massonici "che dirigono il nuovo ordine mondiale".

Mercoledì mattina all'Ariston sarà di scena “Tutto il tempo che resta” - Corale greca per Barbara, Giuseppe e Salvatore, con gli alunni delle Scuole di Erice».

"Ho voluto fortemente che in questa settimana della memoria e dell'impegno fossero compresi due momenti - ha detto Margherita Asta. La presenza di Carlo Palermo che presenterà il suo libro, e un incontro su «Liberi di scegliere» per dare voce alle donne. A tutte quelle donne dirompenti che hanno saputo dire no, donne forti, donne speciali, come le mamme della ‘ndragheta che hanno allontanato i propri figli da quel mondo fatto di illegalità per dar loro un futuro migliore. O come Giovanna Galatolo, che ha accusato il padre Vincenzo, boss palermitano, quale mandante della strage di Pizzolungo».