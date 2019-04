Il Sindaco Tranchida, a sostegno del comitato #sevolovoto

03/04/2019 10:01:00

Questa mattina il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha mandato questo messaggio a sostegno del comitato #sevolovoto, che sta protestando per l'Aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi.



”#sevolovoto

Trapani e le Città che vogliamo non possono tirarsi indietro. “



Trapani può decollare se intanto torna a volare.

#sevolovoto non è solo una manifestazione civile di protesta, di disobbedienza democratica, in prossimità delle elezioni europee od ancor prima delle amministrative in alcune città. Diversamente è il voler rilanciare una proposta di sviluppo socio/economica ed insieme di riscatto della nostra terra.

#sevolovoto non è una sfida alla politica ma uno schiaffo all’assenza di politiche per lo sviluppo per il nostro territorio, periferia della Sicilia occidentale, ma centrale nello scenario Mediterraneo e nell’Europa che verrà.

#sevolovoto è anche denuncia verso l’assenza di una visione statale e regionale in un settore strategico, quale quello dei collegamenti aerei per la Sicilia occidentale .

Leggo anche, nel #sevolovoto, il bisogno di svegliare l’attenzione della politica, quella con la P maiuscola, per disinnescare il tentativo maldestro di regalare Birgi agli interessi predatori di qualche privato.

#sevolovoto è l’invito, chiaro e forte, al Presidente della Regione e al Sindaco di Palermo, maggiori azionisti pubblici delle rispettive società di gestione aeroportuali TP e PA, ad avere il coraggio di sedersi e confrontarsi sul futuro del polo aeroportuale della Sicilia occidentale e guardare negli occhi i trapanesi e i siciliani tutti, chiarendo le loro intenzioni reali, tanto per quanto concerne la creazione paritetica del polo aeroportuale west sicily quanto per “condizionare” le pretese dei low-cost sul doppio “forno”. Ma riguarda anche la scelta di liberalizzare il trasporto turistico regionale da e per gli snodi strategici (porti e aeroporti, oltre stazioni ferroviarie