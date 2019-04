Altro sbarco di clandestini a Marsala a Capo Boeo

06/04/2019 17:07:00

Meno male che le coste italiane sono presidiate e difese, come dice il Ministro dell'Interno... Ma quando mai. Mentre il governo si diverte a bloccare le navi con disperati naufraghi nel Mediterraneo, in tanti continuano ad arrivare clandestinamente in Italia, sbarcando di notte nelle nostre coste.

Accade a Marsala, e accade sempre più spesso. Ancora una volta giungono alla nostra redazione le foto di vestiti abbandonati a Capo Boeo, la punta più ovest della Sicilia.

Lì sbarcano di notte immigrati clandestini, probabilmente proveniente dalla Tunisia a bordo di veloci imbarcazioni che scaricano i viaggiatori e poi vanno via.

Si tratta di immigrati che, a differenza di quelli soccorsi in mare, non provengono da zone di guerra o non sfuggono da fame e carestia, sono, nella migliore delle ipotesi, migranti "economici", gente cioè che si sposta in maniera clandestina per una legittima aspirazione ad una migliore qualità della vita, e che magari raggiungono parenti e amici che sono già in Sicilia.

Come raccontano le ultime indagini, purtroppo, spesso a questo traffico di esseri umani, che frutta migliaia di euro a passeggero per chi organizza, si affianca anche il contrabbando di sigarette e il traffico di droga. Ma per il Ministro dell'Interno il problema sono i poveri disgraziati soccorsi in mare...