Eccellenza, il punto sulla 30Â° giornata e sulla stagione 2018/2019

07/04/2019 18:48:00

Termina un'altra stagione di Eccellenza Sicilia. Un campionato che in questa edizione 2018/2019 ha visto la meritatissima vittoria del Licata, che approda quindi in Serie D. Il Canicattì vince e può festeggiare l'accesso diretto alla fase nazionale dei play-off. Marsala 1912 che è costretto a retrocedere direttamente in Promozione. Avrà luogo solamente il play-out Cus Palermo e Nuova Caccamo. Di seguito tutti i risultati dell'ultima giornata:

Castellammare-Nuova Caccamo 0-2

Dattilo Noir-Canicattì 1-2

Geraci-Cus Palermo 2-1

Licata-Mazara 10-3

Marsala 1912-Pro Favara 0-3

Mussomeli-Partinicaudace 3-0 a tavolino

Parmonval-Castelbuono 5-2

Sant'Agata-Alcamo 1-2

Il Licata di mister Campanella chiude con una goleada davanti al proprio pubblico del “Dino Liotta”. I gialloblù ne rifilano ben dieci ad un Mazara ormai allo sbando. In rete Cannavò (doppietta), Sangiorgio, Convitto, Maltese, Testa (doppietta), Parisi, Dama e Rizzo. Unica consolazione per i canarini la tripletta di Lauricella. Vola dritto ai play-off nazionali il Canicattì, che sbanca Dattilo, grazie ai goal di Cammareri e Iraci che ribaltano l'iniziale vantaggio gialloverde di Matera. Chiude con una vittoria in casa il Geraci. Ai madoniti bastano le reti di Lo Bianco e di Azzara per piegare il Cus Palermo, a cui non basta il goal di Maggio. Cussini che si giocheranno la salvezza al play-out contro la Nuova Caccamo. Nuova Caccamo che lancia un segnale ai suoi avversari sbancando Castellammare con i goal di Calabrese e Mercanti. Condannato alla retrocessione diretta il Marsala 1912, demolito in casa dalla Pro Favara. Mattatori della sfida Contino, autore di una doppietta, e Alù, che firma il tris. Azzurri che, complice la vittoria del Mussomeli, ottenuta a tavolino per la mancata presenza del Parinicaudace, diventano la terza squadra retrocessa in Promozione, in quanto il distacco dal quintultimo posto, occupato dal Castellammare risulta essere di oltre nove lunghezze. Conclude la propria stagione con una roboante vittoria la Parmonval, che travolge l'ultima in classifica Castelbuono per 5-2. I bianconeri dell'Alcamo chiudono il proprio campionato con una bel successo in trasferta sul campo del Sant'Agata, costretto a rinunciare al sogno play-off. Ai messinesi non basta il solito Cicirello. L'Alcamo rimonta trascinato da Romeo.

La Classifica:

Licata 82

Canicattì 72

Sant'Agata 57

Parmonval 53

Dattilo Noir 52

Alcamo 46

Geraci 45

Mazara 43

Pro Favara 40

Mussomeli 38

Castellammare 38

Cus Palermo 32

Nuova Caccamo 31

Marsala 1912 26

Partinicaudace 11

Castelbuono 6

Riccardo Tranchida