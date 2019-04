Il Monreale dilaga 15-1, niente finale di Coppa Sicilia per il Marsala Femminile

07/04/2019 21:53:00

Domenica 7 aprile 2019, è stato tempo per la 3° giornata del Triangolare di Semifinale della Fase Regionale di Coppa Italia di Eccellenza femminile. Il Monreale ha battuto il Delfini Vergine Maria con il punteggio di 15-1. Che le atlete di Monreale (PA) avessero fatto un sol boccone delle modestissime palermitane del rione Vergine Maria si sapeva, ma era fondamentale lo scarto di reti che sarebbe occorso, in quanto il Monreale avrebbe dovuto vincere con otto gol di scarto, o con sette gol di scarto in poi a partire dall'otto a uno, per estromettere dalla Finale (in programma in gara unica e in campo neutro in data da destinarsi contro il Catania Femminile) il Marsala Femminile di missis Valeria Anteri.

Finisce qui, dunque, la stagione 2018-2019 per le atlete azzurre, una stagione sicuramente non brillante ed al di sotto delle aspettative.



Emanuele Scavuzzo