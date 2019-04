25 Aprile con il bel tempo. Finalmente il sole in provincia di Trapani

25/04/2019 06:00:00

Una bella giornata oggi in Sicilia e in particolare in provincia di Trapani. La Festa della Liberazione sarà all'insegna del bel tempo e del sole, con temperature più che primaverili. E viene da dire "finalmente". Dopo la Pasquetta rovinata dal vento di scirocco che ha fatto tanti danni, arriva una festività con un clima perfetto per una gita fuori porta. Ecco le previsioni

Giovedì, 25 aprile: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 26 aprile: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di ddomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3750 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.