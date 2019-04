Terrore sul volo Pisa - Londra: passeggero tenta di aprire il portellone durante il volo

26/04/2019 10:20:00

Terrore sul volo Londra-Pisa della EasyJet. Un trentenne italiano ha tentato di aprire il portellone anteriore dell'aereo su cui era a bordo, mentre il volo era già in alta quota. E' stato subito bloccato e immobilizzato dai passeggeri e poi sorvegliato dal personale di bordo e da un medico. Una volta a terra l'uomo è stato consegnato agli agenti della Polaria che non hanno preso provvedimenti per via del suo stato psichiatrico. L'incidente è accaduto intorno alle 16, mentre il volo EasyJet partito da Londra alle 14 era atteso nella città toscana.

Da brividi il racconto dei viaggiatori: l'uomo si è avventato contro il portellone anteriore del velivolo cercando di aprirlo. "Un passeggero - ha detto una donna, un medico di Pisa - si è accorto di quello che stava succedendo e ha iniziato a urlare richiamando l'attenzione di altre persone che si sono subito avventate sul 30enne, allontanandolo dal portellone e immobilizzandolo a terra".