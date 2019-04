Sicilia, turista derubato mentre mangia un cannolo

28/04/2019 13:20:00

Mangia un cannolo fragrante in strada, il sogno di ogni turista in visita in Sicilia. Solo che mentre ha è impegnato a gustare il dolce tipico siciliano, gli rubano il portafoglio. Accade a Palermo. Un turista stava mangiando un cannolo siciliano in via Maqueda quando in tre gli hanno portato via il portafoglio.

Se n’è accorto un palermitano che ha segnalato il furto. Gli agenti di polizia hanno arrestato Giuseppe Messina, Maurizio Cardella e Simone Vitrano, tutti e tre 31enni, raggiunti in via Sant’Isidoro dai“Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile.

Il portafogli con i documenti, abbandonato dai malviventi in un cassonetto della zona, è stato recuperato e riconsegnato dai poliziotti al proprietario.