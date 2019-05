Facebook: tutte le novitÃ . Scompare il blu e...

01/05/2019 20:25:00

Tante novità in arrivo per Facebook.

Zuckeberg ha infatti presentato il nuovo aspetto di Facebook, che perde l’iconica barra blu con cui si è presentato al mondo nel 2004. L’idea, con il nuovo design disponibile da subito su mobile e nei prossimi mesi su desktop, è di spingere le persone a continuare a comunicare spostandosi dalla piazza a contesti più intimi, a partire dai gruppi, sfruttati da 400 milioni di persone.

Le protagoniste delle altre novità e dell’intera strategia sono - in ordine di importanza secondo il colosso - Messenger, Whatsapp e Instagram. La prima debutta in una versione più leggera, sbarca entro fine anno anche su desktop con app per Windows e Mac e introduce la visione collettiva dei video. La seconda accoglie i cataloghi dei prodotti delle aziende con cui dialogare e la terza spinge sull’e-commerce con la possibilità di acquistare direttamente dai creator e introduce gli sticker per organizzare raccolte fondi. Convinto della sua (nuova) volontà di tutelare la privacy, Zuckerberg ha ributtato nella mischia il dispositivo per le videochiamate Portal, su cui sbarcano gli scambi criptati di Whatsapp e Messenger e, dal prossimo anno, Amazon Video. Dal prossimo autunno si potrà acquistare anche in Europa.