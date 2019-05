Lo sport del weekend, la 2B Control Trapani deve vincere per sperare ancora

03/05/2019 19:16:00

Sabato 4 maggio 2019, superata la Festa dei Lavoratori ci apprestiamo a vivere il primo fine settimana del mese. Siamo al rettilineo finale dei vari campionati sportivi, cosa attende le maggiori squadre marsalesi e dell'intera provincia di Trapani? Ecco la nostra solita preview!



In Serie C Girone C di calcio si giocherà la 38° ed ultima giornata (19° del girone di ritorno), con il Trapani Calcio del patron Maurizio De Simone che sarà impegnato sul campo del Catanzaro 1929. A Catanzaro dunque andrà in scena lo scontro fra la seconda (gli ospiti) e la terza della classe, con i granata secondi con 73 punti e già certi del piazzamento che garantirà loro l'accesso al Secondo Turno (quarti di finale) della Fase Nazionale dei playoff promozione, mentre i calabresi devono difendere il terzo posto dal Catania che li appaia in classifica a quota 64 punti. All'andata, al “Provinciale” finì 2-1 con il vantaggio ospite di Kanoutè (10') e il ribaltamento granata con Taugourdeau (65') e capitan Pagliarulo (73'); ci fu anche un rigore parato per parte: il catanzarese Furlan ad Evacuo al 32' ed il trapanese Dini a Kanoutè al 50'.

In Serie D Girone I ci aspetta il 34° ed ultimo turno (17° del girone di ritorno), ed il Marsala del presidente Girolamo Li Causi sarà di scena ad Angri (SA) sul campo della Nocerina 1910. Contro i rossoneri di Nocera Inferiore (SA), ottavi con 44 punti insieme a Città di Acireale 1946, Troina, Palmese e Città di Gela, ormai virtualmente fuori dalla corsa ai playoff promozione, per i lilibetani sarà poco più di un allenamento, visto che sono terzi con 53 punti ormai certi del piazzamento e della disputa casalinga della semifinale playoff promozione in gara unica. All'andata, al “Nino Lombardo Angotta” finì 0-0.



Martedì 30 aprile 2019 si è disputata Gara 2 della serie degli ottavi di finale playoff promozione di Serie A2 di pallacanestro, con la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente che ha perso sul parquet della De' Longhi Treviso con il tabellone luminoso fermatosi sul 98-68. Brutta partita per le canotte granata, nonostante i 14 punti di capitan Andrea Renzi. Sotto 0-2, venerdì 2 maggio 2019 la serie si è spostata a Trapani e la compagine del presidente Pietro Basciano ha vinto con il punteggio di 89-85. Partita al cardiopalma, con i granata costretti a vincere per arrivare almeno a Gara 4, missione compiuta anche grazie ai 19 punti messi a referto sia da Ayers che da Pullazi.

Adesso, quindi, spazio a Gara 4, con la 2B Control Trapani che deve vincere per arrivare allo “spareggio” di Gara 5, che comunque verrà eventualmente giocato in casa della De' Longhi Treviso.



In Serie B2 Girone I di pallavolo femminile spazio alla 26° ed ultima giornata (13° di ritorno), e le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano riposeranno, già certe della retrocessione in Serie C Sicilia 2019-2020 visto che, risultati positivi dagli altri campi permettendo, al massimo chiuderanno undicesime con 11 punti.



Emanuele Scavuzzo