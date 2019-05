Sicilia, affonda peschereccio: due morti

05/05/2019 08:39:00

E' affondato un peschereccio siciliano. Ci sono due morti e due feriti. E' questo il bilancio dell'incidente che ha visto affondare a un miglio dall'isola un motopesca italiano, lo "Zaira", di Siracusa.

Le vittime sono un ventinovenne marocchino, Toumi Zakaria, e il proprietario del peschereccio, Luciano Sapienza, il cui corpo senza vita è stato recuperato in serata. Altre due persone, di 35 e 29 anni, sono riuscite a raggiungere la riva a nuoto e sono state portate in ospedale alla Valletta: si tratta del figlio di Sapienza Fabio Antonio e di un dipendente egiziano. Sono attualmente in corso da parte delle autorità maltesi le ricerche per il disperso.

Sarebbero state tre le barche siracusane in zona, due si sarebbero allontanate verso nord per sfuggire al maltempo, ma la Zaira, la più piccola, è stata travolta dalle onde.