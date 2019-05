Sicilia: corruzione e tangenti, in manette funzionari pubblici e imprenditori

07/05/2019 07:19:00

08,15 - Sono quattro i funzionari del Provveditorato Opere Pubbliche arrestati a Palermo con l'accusa di corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Dalle prime luci dell’alba è in corso una operazione della polizia a Palermo, denominata “Cuci e Scuci” che ha portato complessivamente a quattordici misure cautelari emesse dal Gip del tribunale. Nel mirino imprenditori e funzionari dell'ufficio che si trova in piazza Verdi a Palermo e che dipende dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.





I quattro funzionari arrestati sono Carlo Amato, Francesco Barberi, Antonio Casella e Claudio Monte. I quattro alla fine del 2017 erano già finiti nel registro degli indagati. Nell'elenco dei coinvolti altri due funzionari che sono stati sospesi per un anno, mentre sono otto gli imprenditori raggiunti da un'interdittiva e per un periodo non potranno trattare con la pubblica amministrazione.

07,15 - Corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato sono le accuse nei confronti di imprenditori e di funzionari della Pubblica Amministrazione, nelle vesti, rispettivamente, di corruttori e corrotti.

Dalle prime luci dell’alba, è in corso una imponente operazione della Polizia di Stato, denominata “Cuci e Scuci”. Numerose le misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica.

L'inchiesta è stata condotta dall “Anticorruzione” della Squadra Mobile di Palermo, che ha registrato un sistema corruttivo, annidatosi nel settore degli appalti per opere pubbliche. L'indagine nasce dalla coraggiosa denuncia di un imprenditore edile, imbattutosi in una richiesta di tangenti da parte di alcuni dei funzionari pubblici, in servizio presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Palermo, oggi arrestati, nel corso della ristrutturazione edile di una scuola elementare, nella provincia di Palermo.