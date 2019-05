Il piano di Ferrovie dello Stato: 16 miliardi di investimenti al Sud

16/05/2019 13:20:00

Le Ferrovie dello Stato sarebbero pronte a investire 16 miliardi di euro per il Sud Italia, con la Sicilia al centro di grandi progetti. E' inserito nel Piano industriale 2019-2023 presentato in grande stile a Roma davanti al presidente del consiglio Giuseppe Conte, i ministri Tria e Toninelli.



Un piano di investimenti da 58 miliardi di euro complessivi in tutto il Paese. Il Gruppo Fs Italiane prevede un piano di finanziamenti da 16 miliardi al Sud, di questi diversi progetti riguardano le assi viarie: l'A2 Autostrada Mediterranea, la Statale Jonica e in Sicilia l'A19 Palermo-Catania.

Investimenti anche sui mezzi: oltre due mila tra treni, bus, locomotori e carri merci. Una parte consistente dei nuovi mezzi sarà indirizzata al trasporto locale, ad esempio con 600 treni regionali.

Previste anche 15 mila nuove assunzioni dirette, con la creazione di un indotto per 120 mila posti di lavoro.