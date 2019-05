In Puglia gagliardo pareggio del C/mmare C5 femminile al 1Â° turno dei Playoff Promozione

24/05/2019 17:10:00

Buon pari per il Castellammare C5 del duo tecnico Toti La Bianca Rosaria Plano nel 1° turno dei Play Off promozione in Serie A2, che pur priva di numerose giocatrici, esce indenne del Pala Piccinni di Altamura, con appena 7 sole calciatrici in distinta.

ùUna impresa titanica la definirei, il Cuore oltre l' ostacolo, grandiose le ragazze che sono scese in campo, grazie di vero cuore.

Finisce 3-3 la gara di andata in terra pugliese, dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate,con le castellammaresi che giocano in maniera ordinata,non rischiano nulla,anzi arriva il palo di Manuela Cottone e qualche palla importante sotto porta per Noemi Viscuso e Alice Galante non sfruttata al meglio.

Nella ripresa succede di tutto, con la formazione castellammarese che riesce per ben due volte a rimontare le reti di Maria DiFonzo al 10°e Anna Mazzilli al 14° grazie ai goal di Noemi Viscuso al 12° e di Marina Piccolo al 19°.

Gara veloce con le due formazioni che cercano di vincere il match.

Nel finale al 29° e' Noemi Viscuso a portare in vantaggio il Castellammare grazie al tapin vincente a centro area,dopo una grande azione di Manuela Cottone che dalla destra ,va in progressione e tira bene con la respinta da Grimaldi.

Poi in pieno recupero arriva il pari con Martina Pugliese con un tiro dalla distanza,per il 3-3 finale,che da' ottime speranze al Castellammare C5 per la qualificazione alla Finale, gara di ritorno al Pala Grimaudo di Alcamo domenica prossima.



Nella foto: le ragazze nel pregara