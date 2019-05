26/05/2019 08:00:00

Sono già dieci i palermitani finiti in queste settimane al pronto soccorso dell'ospedale Civico per intossicazione da tonno. Alcuni sono rimasti ricoverati per giorni. Poi tutti dimessi.

I pazienti sono arrivati in ospedale con i sintomi classici di un avvelenamento da istamina. Dopo i primi controlli per i medici non ci sono stati dubbi: sindrome sgombroide. Le diagnosi sono state comunicate all'Asp che segue passo passo tutti questi casi.