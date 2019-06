Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Ci sono Barilla, Lavazza e ...

01/06/2019 08:16:00

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra questi ci sono anche gli imprenditori Guido Maria Barilla e Giuseppe Lavazza.

L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, istituita nel 1901, viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante attraverso, l’attività d’impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione. Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 622.

Ecco l’elenco completo degli insigniti.

Guido Maria BARILLA – 1958 – Parma – Industria / Alimentare.

È dal 2003 presidente del gruppo Barilla, leader mondiale nel mercato della pasta, dei sughi pronti e dei prodotti da forno. Entra nell’azienda di famiglia nel 1982 e dalla fine degli anni ’90 sviluppa insieme ai fratelli l’internazionalizzazione del gruppo aprendo stabilimenti negli Stati Uniti e acquisendo marchi stranieri nei settori della pasta e dei prodotti da forno. Con 28 poli produttivi tra Italia, Grecia, Turchia, Stati Uniti e Messico e un export del 54%, occupa 8.420 dipendenti, di cui 4.044 in Italia. Un miliardo di euro gli investimenti nei prossimi 5 anni, di cui il 50% in Italia, per sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. È presidente della Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, attraverso la quale ha promosso “Doppia piramide”, un modello per guidare le scelte alimentari in funzione della sostenibilità dei cibi.

Alessandro BASTAGLI – 1950 – Firenze – Industria / Filati per maglieria È presidente e amministratore delegato di Lineapiù Italia Spa, primaria azienda nel settore dei filati di alta gamma da lui rilevata nel 2010 e della quale ha guidato il rilancio tutelando i livelli occupazionali. L’azienda, che detiene un sistema produttivo integrato per la realizzazione di filati 100% made in Italy, investe ogni anno circa 1,2 milioni di euro in ricerca e sviluppo ed è presente sul mercato con le linee Lineapiù, Filclass e Knit. Esporta il 53% della produzione e occupa 141 dipendenti. Nel 2012 ha inaugurato l’archivio storico Lineapiù nel quale sono raccolti oltre 50.000 elementi, tra filati, teli in maglia, foto d’archivio, pubblicazioni, abiti, accessori, arazzi e allestimenti in maglia.

Valerio BATTISTA – 1957 – Milano – Industria / Cavi e sistemi per l’energia È amministratore delegato di Prysmian Spa, leader mondiale nella produzione di cavi per il settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche. Dopo un’esperienza nel gruppo Pirelli & C. Spa, di cui è stato amministratore delegato della divisione Cavi e Sistemi guidandone riorganizzazione e risanamento, nel 2005 assume la guida di Prysmian. La società nasce dall’acquisizione da parte di Goldman Sachs della divisione Cavi e Sistemi Pirelli e viene quotata in borsa nel 2007. Tra il 2011 e il 2018 rileva l’olandese Draka e l’americana General Cable dando vita al più grande gruppo della fibra ottica a livello globale: 1,2 milioni di tonnellate di cavi per l’energia forniti ogni anno, 112 stabilimenti in oltre 50 paesi, 25 centri di ricerca e sviluppo e 30.000 dipendenti. Prysmian è una public company, il 50% dei dipendenti ne è azionista.

Matilde BERNABEI – 1954 – Roma – Servizi / Produzioni audiovisive È presidente di Lux Vide Spa, società di produzione televisiva e cinematografica specializzata in fiction e film per la TV. Dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel gruppo Montedison, nel 1992 entra nell’azienda di famiglia fondata dal padre di cui guida lo sviluppo prima con la realizzazione di co-produzioni internazionali e, successivamente, con la produzione di serie per la televisione italiana. Tra i titoli di maggior successo “Giovanni Paolo II”, “Guerra e Pace”, “Coco Chanel”, “Don Matteo”. Oggi l’azienda sviluppa al suo interno l’intero ciclo di lavorazione. Realizza oltre 900 ore di film per la televisione, occupa 21 dipendenti e conta circa 8.500 collaboratori.

Ugo Maria BRACHETTI PERETTI – 1965 – Roma – Energia / Petrolifero È presidente del Gruppo api, attivo nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità e primo operatore privato italiano per numero di stazioni di servizio. Entrato nell’azienda di famiglia negli anni ’90, ha guidato le acquisizioni della rete e del marchio IP nel 2005 e di TotalErg nel 2017. Con la sigla di un accordo con Snam nel 2018, ha avviato la realizzazione, nei punti vendita di carburante a marchio IP, di 200 nuovi impianti di rifornimento di gas naturale e biometano. Il gruppo ha una capacità di raffinazione di 5,5 milioni di tonnellate di petrolio l’anno, una capacità di stoccaggio di oltre 2,5 milioni di metri cubi, dispone di una rete di distribuzione di oltre 5.000 punti vendita nel Paese, vende 10 milioni di tonnellate di prodotti e occupa 1.500 dipendenti.

Roberto BRICCOLA – 1955 – Como – Industria / Borse, pelletteria, selleria È presidente di Bric’s Spa, attiva nella produzione di borse da viaggio e pelletteria di alta gamma. A 23 anni entra nell’azienda fondata dal padre specializzandosi nell’ottimizzazione dei cicli produttivi. Alla fine degli anni ’80 viene nominato direttore generale e guida il passaggio generazionale. Su suo impulso vengono aperte unità distributive, direttamente controllate, in Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Cina. L’azienda è presente nel mondo con 100 punti vendita a marchio Bric’s e oltre 200 corner nei più importanti centri commerciali. L’export vale il 70% del giro d’affari. Nello stabilimento di Olgiate Comasco (Cn) vengono realizzati ogni anno 1 milione di articoli, distribuiti in 35 paesi. Occupa 134 dipendenti.

Giovanni Francesco CAPUA – 1957 – Reggio Calabria – Industria / Olii essenziali È presidente di Capua 1880 Srl, azienda attiva da cinque generazione nella produzione di olii essenziali agrumari e, in particolare, dell’essenza di bergamotto. Fornisce l’80% della domanda di essenze agrumarie alle multinazionali estere della cosmetica, profumeria e detergenza. Sotto la sua guida l’azienda ha brevettato la tecnologia NatProfile® per l’estrazione a freddo di tutte le parti volatili del succo dei frutti ottenendo estratti con una concentrazione di elementi aromatici 150 volte superiore a quella dei succhi freschi. L’azienda opera con due stabilimenti produttivi in Calabria e 32 ettari di proprietà interamente dedicati ad una coltivazione sostenibile di agrumi. Occupa 82 dipendenti.

Rosanna DE LUCIA – 1949 – Benevento – Industria / Componentistica automotive È amministratore delegato di Sapa Group, azienda fondata dal marito come piccola realtà artigianale e oggi leader nel settore della componentistica e dello stampaggio ad iniezione per il settore automotive. Il gruppo, sotto la sua guida, ha consolidato la propria presenza in Italia, arrivando a 8 stabilimenti, e sviluppato la presenza internazionale con l’apertura di un sito produttivo in Polonia e di due sedi commerciali in Germania. Attraverso l’acquisizione di Selmat Spa ha esteso la produzione alla componentistica per interni ed esterni di veicoli commerciali e industriali e per macchine agricole. L’azienda è tra i fornitori del gruppo Fca e del gruppo Volkswagen. Occupa 1.400 dipendenti, di cui 1.255 in Italia.

Elisabetta FABRI – 1962 – Firenze – Servizi / Strutture turistiche È presidente e amministratore delegato della compagnia alberghiera Starhotels Spa. Terminati gli studi, entra nell’azienda di famiglia fondata dal padre facendo esperienza nella gestione operativa. Nominata amministratore delegato e vice presidente Starhotels Spa nel 2000, ne sviluppa l’internazionalizzazione con le acquisizioni di hotels a Parigi e Londra e riqualifica l’offerta in Italia attraverso nuove proprietà alberghiere come l’Hotel d’Inghilterra a Roma, l’Helvetia & Bristol a Firenze, il Grand Hotel Continental a Siena, l’Hotel Villa Michelangelo a Vicenza. Il gruppo conta 4.095 camere in 29 alberghi. Ogni anno ospita oltre 1 milione e mezzo di persone. Occupa 1.000 dipendenti, di cui 790 in Italia.

Riccardo FELICETTI – 1965 – Trento – Industria / Agroalimentare, biologica È dal 1995 amministratore delegato del Pastificio Felicetti Spa, attiva nella produzione della pasta di alta qualità e della pasta biologica con i marchi Felicetti, Alce Nero e Monograno. Ha orientato la produzione dell’azienda di famiglia all’uso di farine selezionate e sviluppato lo studio di particolari formati per la ristorazione realizzati con semole monorigine tra i quali farro e kamut. Il pastificio, dotato di un proprio laboratorio di auto-controllo e quattro certificazioni mondiali, opera attraverso uno stabilimento in provincia di Trento che produce il 90% del proprio fabbisogno energetico grazie ad un impianto fotovoltaico e a un cogeneratore a metano. Con una capacità produttiva di 20.000 tonnellate di pasta l’anno, esporta il 70% della produzione, con prevalenza in Europa, Nord America e Giappone. Occupa 63 dipendenti.

Carlo GIULIETTI – 1945 – Perugia – Industria / Arredi per locali pubblici È presidente della Industrie Scaffalature Arredamenti Isa Spa, leader nell’arredamento dei pubblici esercizi e nella refrigerazione professionale. Nel 1963 entra in azienda, allora una piccola impresa di scaffalature, con il ruolo di addetto alle vendite per il Centro Italia. Negli anni ricopre ruoli di crescente responsabilità fino a diventarne presidente nel 1985. Sotto la sua guida l’azienda dà impulso al settore delle attrezzature refrigerate attraverso l’introduzione di nuovi prodotti con l’impianto frigo a refrigerante naturale CO2, l’acquisizione di due marchi storici della refrigerazione commerciale e collaborazioni con designer di fama internazionale. Oggi il gruppo è presente in 107 paesi con un export del 40%. Opera in 2 stabilimenti e occupa oltre 760 dipendenti.

Salvatore GRIMALDI – 1945 – Svezia – Industria / Componentistica automotive È fondatore e amministratore delegato di Grimaldi Industri AB, gruppo industriale attivo principalmente nel settore meccanico. Nato a Taranto, emigrato in Svezia con la famiglia all’età di 7 anni, dopo gli studi tecnici entra in Volvo e alla fine degli anni ’60 si mette in proprio aprendo un’officina per la rettifica dei pistoni delle autovetture. Seguirà, negli anni ’80, una strategia di crescita che lo porterà a rilevare aziende in crisi per poi risanarle. Nel 1997 entra anche nel settore delle biciclette: acquisisce marchi come Peugeot e la storica “Bianchi” dalla Piaggio che rilancia nei successi sportivi ingaggiando Marco Pantani. Oggi produce 1,5 milioni di biciclette l’anno in 12 stabilimenti nel mondo, tra i quali lo stabilimento Bianchi di Treviglio (Bg). Occupa 1.700 dipendenti, di cui 111 in Italia. È stato presidente degli industriali svedesi.

Maria Luigia LACATENA – 1964 – Bari – Industria / Accessori per serramenti È amministratore unico di Master Italy Srl, leader nella progettazione e realizzazione di componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio. Dopo il diploma di perito commerciale entra nell’azienda fondata dal padre come ditta per la produzione e commercializzazione di accessori per serramenti e ne diventa amministratore unico a 22 anni. Nel 2008 costituisce la MasterLab Srl, centro di ricerca e progettazione interno alla Master Italy con 71 brevetti all’attivo e un laboratorio prove che si avvale della partnership dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Cnr. Dal 2000 sviluppa l’internazionalizzazione dell’azienda che è oggi presente in 58 paesi con un export del 70%. Occupa 255 dipendenti.

Giuseppe LAVAZZA – 1965 – Torino – Industria / Caffè Dal 2008 è vice presidente della Luigi Lavazza Spa, leader nella produzione del caffè e tra i principali torrefattori mondiali. Entra nell’azienda di famiglia nel 1991 rivestendo ruoli di crescente responsabilità partendo dall’area del marketing e comunicazione. Il gruppo, circa 30 società, è presente in oltre 90 paesi con 9 consociate e 80 distributori con un export del 63%. Nel 2016 con l’acquisizione della francese Carte Noire e della canadese Kicking Horse Coffee il gruppo è entrato nel settore delle capsule compatibili e in quello del caffè biologico. Opera con 3 stabilimenti in Italia, uno in Francia, uno in India e uno in Brasile. Occupa circa 3.000 dipendenti, di cui 1.600 in Italia. Nel 2018 ha inaugurato il nuovo headquarter a Torino, ribattezzato “Nuvola Lavazza”, che adotta avanzate soluzioni di sostenibilità ambientale.

Giampiero MAIOLI – 1956 – Parma – Credito / Banche È dal 2010 amministratore delegato di Crédit Agricole Italia Spa, il sesto gruppo bancario italiano per masse amministrate, presente in 11 regioni con oltre 550 sportelli, più di 10.000 dipendenti e 2 milioni di clienti. Nel 1992 entra in Cariparma e nel 2003 ne viene nominato vice direttore generale, seguendo in prima persona l’ingresso dell’istituto in Banca Intesa e, successivamente, il passaggio a Crédit Agricole che nel 2007 porterà alla nascita di Crédit Agricole Cariparma. Nel 2017 guida l’acquisizione del 95% del capitale di tre istituti in crisi, la Cassa di Risparmio di Rimini, la Cassa di Risparmio di Cesena e la Cassa di Risparmio di San Miniato.

Gian Riccardo Roberto MARINI – 1947 – Milano – Commercio / Orologeria di lusso È presidente di Rolex Italia Spa, società per la commercializzazione del marchio di orologeria sul mercato italiano. Nel 1972 entra nell’azienda fondata dal padre e ricopre ruoli di crescente responsabilità. La società, con una sede a Milano, occupa 89 dipendenti. Nel 2011 viene nominato amministratore delegato di Rolex SA, primo italiano a capo della maison svizzera. Nel corso del suo incarico, ricoperto fino al 2015, sviluppa la presenza del marchio nei grandi eventi sportivi internazionali caratterizzati da innovazione, precisione e eccellenza: sponsorizza il campionato automobilistico della Formula 1 e rinnova il sostegno, dopo la prima partnership del 1960, al progetto Deepsea Challenge di National Geographic per l’immersione nel punto più profondo della Fossa delle Marianne.

Michelangelo MORLICCHIO – 1964 – Salerno – Industria / Imballaggi leggeri È presidente e fondatore di Tecnocap Spa, multinazionale attiva nel settore degli imballaggi in metallo specializzato nella produzione industriale di chiusure metalliche per contenitori in vetro e plastica, bombole aerosol, tubetti in alluminio utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, bevande, alcolici e per i settori cosmetico e farmaceutico. Attraverso una politica di acquisizioni ha avviato negli anni un percorso di espansione verso nuovi segmenti di mercato. Oggi il gruppo, con un volume complessivo di oltre 4 miliardi di capsule, opera con 8 stabilimenti produttivi in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Ucraina e Stati Uniti e tre centri di ricerca e sviluppo. Registra il 30% del fatturato all’estero. Occupa 785 dipendenti.

Costanza MUSSO – 1964 – Genova – Servizi / Trasporti e logistica È amministratore delegato di M. A. Grendi dal 1828 Spa, attiva nel trasporto marittimo, deposito merci, autotrasporto per conto terzi e gestione di centri di movimentazione. Nell’azienda di famiglia dal 1996, guida l’espansione del gruppo nel settore della logistica e realizza uno spazio di 10.000 mq nel Porto Canale di Cagliari secondo il modello nave–terminal–magazzino che ha portato l’azienda a diventare recentemente operatore logistico esclusivo del gruppo Barilla in Sardegna. Nel 2015 introduce in azienda la tecnologia delle “cassette” per le operazioni di imbarco e sbarco delle navi, ottimizzando la stabilità del carico e la velocità delle operazioni. Occupa 40 dipendenti e utilizza aree adibite a deposito a Milano, Genova, Bologna, Cagliari e Sassari per 21.000 mq.

Nicola PIOVAN – 1963 – Venezia – Industria / Apparecchiature in plastica È presidente di Piovan Spa, leader nello sviluppo e produzione di sistemi ausiliari di automazione per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari. Sotto la sua guida l’azienda di famiglia si trasforma in una realtà multinazionale con nuovi stabilimenti in Brasile e Cina e filiali in America Latina, Europa, Africa e Asia. Dal 2008 con una politica di acquisizioni porta l’azienda negli Stati Uniti e in Germania. Il gruppo è presente nel mondo con 7 sedi produttive, di cui 3 in Italia, una in Germania, una in Brasile, una in Cina e una negli Stati Uniti e 26 società di servizi e vendita. L’export vale l’80% del giro d’affari. Occupa 1.000 dipendenti, 170 dei quali impegnati in ricerca e sviluppo.

Francesco PUGLIESE – 1959 – Bologna – Commercio / Alimentare È dal 2014 amministratore delegato di Conad, la più grande organizzazione cooperativa italiana di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio. È stato direttore generale Europa di Barilla, dove ha trascorso 19 anni e sviluppato innovative strategie di marketing e di prodotto. Nel 2004 fa il suo ingresso in Conad come direttore generale e, in soli 2 anni, i dipendenti delle aziende consorziate aumentano di 4.500 unità. Negli anni promuove lo sviluppo commerciale del consorzio fino a raggiungere una quota di mercato del 13%. Conad oggi riunisce 7 grandi cooperative territoriali, 2.664 soci e occupa 52.762 dipendenti. Nel maggio 2019 ha perfezionato l’acquisizione di Auchan e Simply portando Conad a diventare numero uno nella grande distribuzione italiana.

Luciano RABBONI – 1938 – Reggio Emilia – Industria / Coadiuvanti per gelateria È presidente e amministratore delegato di PreGel Spa, azienda da lui fondata nel 1967 come ditta artigianale e oggi leader nel settore degli ingredienti e semilavorati per gelateria, pasticceria, yogurteria e coffee shop. Ha introdotto sul mercato nuovi prodotti come Frozen Yoggi®, il primo gelato al sapore di yogurt e Pregellina®, una pasta per la conservazione della frutta fresca. L’azienda, con uno stabilimento produttivo in Italia e uno negli Stati Uniti, è presente in oltre 130 paesi con 20 filiali e un export del 70%. Occupa 500 dipendenti, di cui 30 impegnati in ricerca e sviluppo.

Aurelio REGINA – 1963 – Roma – Industria / Manifatturiera È presidente della Sisal Group, prima società italiana attiva nelle transazioni finanziarie e nei servizi di pagamento elettronico con 2.000 dipendenti diretti e 48.000 punti vendita affiliati sul territorio. È impegnato anche nell’industria informatica e nell’industria del tabacco con Manifatture Sigaro Toscano Spa che, con una filiera interamente italiana di 250 tabacchicoltori e 1.800 addetti, produce 212 milioni di sigari in 3 stabilimenti in Italia, esporta in 65 paesi e occupa 400 dipendenti. È presidente della Fondazione Musica per Roma.

Luigi RIOLO – 1945 – Milano – Industria / Apparecchi di depurazione, filtri È presidente di Filtrex Srl. Orfano di guerra, diplomato perito elettronico, nel 1976 fonda l’azienda attiva nel settore dei filtri industriali per grandi impianti, impianti petroliferi e motori navali. Attraverso un’incisiva attività di ricerca e sviluppo la società è oggi leader mondiale nel settore della filtrazione autopulente micronica, una tecnologia che riveste grande importanza per la salvaguardia dell’ambiente marino. La progettazione è sviluppata interamente dall’azienda e la produzione avviene nei 4 stabilimenti italiani. Esporta il 70% dei suoi prodotti, è presente in Usa, India e Corea. Occupa 106 dipendenti.

Pier Luigi STREPARAVA – 1942 – Brescia – Industria / Componentistica automotive È presidente di Streparava Holding Spa, leader nella progettazione e produzione di sospensioni, componenti powertrain e telai per il settore automotive. Nel 1969 è nominato vice presidente e amministratore delegato. Sviluppa la presenza dell’azienda di famiglia sui mercati esteri con l’apertura di stabilimenti produttivi in Spagna, Brasile e in India e perfeziona le acquisizioni di Borroni Powertrain, attiva nella produzione di alberi motore e alberi a camme e Mape Powertrain, produttrice di componenti e organi di trasmissione. Il gruppo interviene nell’intera filiera: dalla progettazione alla produzione di serie. Attraverso 6 stabilimenti produttivi, di cui 3 in Italia, esporta il 70% della produzione e occupa complessivamente 800 dipendenti, di cui 405 in Italia.

Martino VERGA – 1947 – Como – Industria / Integratori alimentari È presidente del gruppo Sacco System, polo biotech per le industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche che sviluppa e produce fermenti lattici e microrganismi alimentari, probiotici, caglio e altri enzimi e commercializza prodotti di laboratorio per il controllo degli alimenti. Entra nel 1971 nell’azienda fondata dal bisnonno nel 1872 con la denominazione “Clerici”. È il 1984 quando viene acquisita la “Sacco Srl”, azienda di Milano specializzata nella produzione di fermenti lattici di cui Martino Verga diviene consigliere delegato: nasce allora la “Clerici-Sacco” poi “Sacco System”. Il gruppo esporta il 45% del fatturato in più di 100 paesi, occupa oltre 230 dipendenti, ha un centro ricerca e sviluppo con 60 ricercatori e collabora con le principali università italiane e estere e con centri di ricerca internazionali.