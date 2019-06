Mazara, Croce al Valor Militare in memoria del partigiano Giovanni Modica

02/06/2019 12:10:00

“E’ con emozione ed orgoglio, da Sindaco di Mazara del Vallo, avere potuto conferire al nostro Gonfalone la Croce al Valor Militare assegnata dal Ministero della Difesa alla memoria del nostro concittadino, il partigiano Giovanni Modica. Con questo gesto custodiamo, difendiamo e tramandiamo la sua memoria e di chi ha combattuto ed è caduto per l’Italia e per la libertà”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci nel corso della cerimonia di conferimento al Gonfalone della Città della croce al valor militare alla memoria del partigiano mazarese Giovanni Modica, fucilato dai nazifascisti il 21 febbraio 1945 a Barbania in Piemonte, a soli 23 anni.

La cerimonia, che ha preceduto in Aula Consiliare la seduta d’insediamento del Consiglio Comunale, è stata celebrata alla presenza del Vescovo, delle autorità civili e militari del territorio, dell’associazione Marinai d’Italia e dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani italiani.

L’avvocato Liana Tumbiolo, promotrice della concessione dell’onorificenza, ha ricordato il sacrificio di Giovanni Modica e degli altri 9 militari rimasti uccisi nella strage di Barbania. Ha inoltre ripercorso le tappe della richiesta del riconoscimento della croce al valor militare, fin dal 2017.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonina Marascia, che il 24 aprile scorso ha rappresentato il Comune al Centro Alti Studi Difesa di Roma alla cerimonia di assegnazione della croce al valor militare, ha dato lettura del decreto del Ministero della Difesa.

Il Gonfalone della Città di Mazara del Vallo, con la croce al valor militare conferita , è stato portato dai Vigili Urbani in alta uniforme coordinati dal Comandante Salvatore Coppolino e salutato da marce militari e dall’esecuzione del “Silenzio” in memoria dei caduti.

STARTUP AL FEMMINILE

“Ringrazio l’associazione Fidapa per questa interessante occasione che fornisce alla nostra Amministrazione sul tema delle startup al femminile. Uno dei punti del nostro programma è la realizzazione del Centro ‘Mazara Smart Lab’ per la formazione dei giovani alle nuove tecnologie, per aggregare e promuovere startup innovative. Il termine inglese startup, che si riferisce alla nascita di nuove imprese, significa letteralmente: partire, mettersi in mettersi in moto. Ed è questo lo spirito ci anima. Ci siamo messi in moto come nuova amministrazione comunale e vogliamo che in questo percorso di crescita e di sviluppo ci siano tutti, a partire dalle associazioni e dai giovani che debbono avere piena coscienza delle loro potenzialità ed essere incentivati alla realizzazione di nuove imprese”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo dr. Salvatore Quinci intervenendo questa mattina nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti alla giornata finale del Seminario divulgativo formativo sul tema “STARTUP: Futuro connesso al femminile”

Al seminario, introdotto dal presidente dell’associazione Fidapa, Bice Cangemi, e moderato dall’avvocato Flavia Caradonna sono intervenuti: Manfredi Domina e Simone Albanese, co-fondatori di Startup Course: un’impresa nata a Palermo dall’idea di giovani studenti siciliani che ha realizzato un portale di informazione, un portale di formazione ed una community attiva sul territorio locale e nazionale, nella quale giovani docenti e professionisti guardano con interesse alle nuove evoluzioni giuridiche in tema startup innovative.

Il seminario è stato realizzato dalla Fidapa in collaborazione con il Comune e l’Istituto d’Istruzione Superiore Ruggero D’Altavilla – Accardi, i cui studenti sono stati coordinati per l’occasione dal prof. Maurizio Sferlazzo.