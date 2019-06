La Sicilia finanzia master, corsi di lingue e altro per i giovani. Ecco come partecipare

02/06/2019 06:00:00

La Sicilia finanzia master, corsi di lingua e altro ancora, per i giovani under 35. Si tratta dell' Avviso pubblico "Progetto Giovani 4.0" per accrescere le competenze dei giovani siciliani nel campo dell'alta formazione post laurea, nel campo linguistico e del conseguimento di licenze, patenti e brevetti a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020

In data 30 maggio 2019 sul sito della Regione Sicilia sono state pubblicate le FAQ aggiornate, relative al bando in oggetto.

L'Avviso Progetto Giovani 4.0 intende contribuire ad accrescere le competenze dei giovani siciliani nel campo dell'alta formazione post laurea, ma anche in quello linguistico e del conseguimento di licenze, patenti e brevetti, nella finalità di sostenerne le opportunità di inserimento lavorativo in un mercato del lavoro la cui cifra è quella della conoscenza di alto livello e del confronto sempre più marcato con realtà professionali e produttive di altri paesi.

In considerazione dei diversi campi di formazione previsti, sono tre le sezioni previste dall'Avviso:

Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream;

Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera;

Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti.

Soggetti beneficiari

Giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni di età non compiuti, residenti in Sicilia

Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream

L'Intervento mira a: stimolare l'accesso e la permanenza dei giovani capaci e meritevoli nel circuito dell'alta formazione; contribuire a rafforzare le competenze di studio e di ricerca degli studenti siciliani impegnati in percorsi di alta formazione attraverso il confronto con realtà formative di eccellenza, sia italiane che di altri paesi dell'Unione europea In particolare, sarà sostenuta la frequenza di percorsi formativi finalizzati all'ottenimento di un Master di I o II livello, in Italia o all'estero coerenti con i 6 ambiti tematici individuati dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente - S3":

Agroalimentare

Turismo e beni culturali

Energia

Smart Cities and Communities

Economia del Mare

Scienze della Vita

Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera

L'Intervento si propone di incentivare l'acquisizione di una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale, al fine di sviluppare competenze avanzate spendibili nel mercato del lavoro.

Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti

La Regione intende concedere voucher formativi a rimborso totale o parziale esclusivamente delle spese per l'iscrizione dei corsi al termine dei quali viene rilasciata una certificazione riconosciuta a livello internazionale o ministeriale o da Accordi Stato-Regione (esclusi i percorsi universitari).

Le risorse finanziare ammontano a 6.700.000 €.

Ecco qui il bando per partecipare.