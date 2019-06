Marsala "bella fitusa": degrado e rifiuti, ecco cosa c'è alla Riserva dello Stagnone

04/06/2019 10:29:00

La Laguna dello Stagnone di Marsala ha già i suoi problemi legati all'equilibrio biomarino sempre più fragile, ai solarium che nessuno, nonostante l'estate sia ormai arrivata, si è preoccupato di sistemare. Insomma, il luogo naturalistico per eccellenza di Marsala, che attrae turisti da tutto il mondo, è sembre più in stato di abbandono.

Oggi per Marsala "bella fitusa", torniamo ad occuparci proprio della Riserva. Come vedete dalle foto pubblicate da Davide su facebook, vicino ai vigneti, ai bordi della strada o in un angolo vicino ad un muretto non fa differenza, qualcuno preferisce lasciare lì i rifiuti.

Ci chiediamo, ma non dovevano aumentare i controlli e dove sono le telecamere? E' possibile che non si riesca in alcun modo a tuteleare e controllare questo luogo? Speriamo, almeno, che chi di dovere provveda al più presto a far togliere cio che è stato abbandonato da qualcuno che non ha cuore lo Stagnone e non ama la propria città.

"La differenziata e tutte le lamentele che volete, ma qua c'è poco da lamentarsi. Sarei curioso di vedere chi è colui che lascia lì la spazzatura.

Ah dimenticavo, questo è lo stagnone con cui tutti vi riempite la bocca di belle parole - scrive Davide -".

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.