Trapani, Francesco Silvano della Uilcom eletto alle elezioni RSU

06/06/2019 19:39:00

Il 4 e 5 Giugno si sono svolte in Sicilia le elezione RSU (rappresentante sindacato unitario) di Telecom italia, cui hanno partecipato sia gli iscritti sia i non iscritti ai sindacati.

Il risultato delle elezioni elegge in provincia di Trapani l'unico tra i candidati del territorio, Francesco Silvano, per l'organizzazione UILCOM che risulta primo sindacato con il 49% di voti di lista e con il 30% di voti di preferenza, mentre in Sicilia sempre la UILCOM è il secondo sindacato all'interno di Telecom Italia.



"Qualcuno rivolgendosi al sottoscritto - commenta Francesco Silvano - ha detto: hai vinto! Ho risposto con assoluta convinzione e serenità: abbiamo vinto e comunque a vincere, è stato il territorio!".

UILCOM sindacato di categoria federativo, tutela i diretti dei lavoratori delle telecomunicazioni, della carta stampata, dei grafici, dei pubblicitari delle emittenti locali e nazionali.