Mazara, turisti presi a colpi di pietra

07/06/2019 18:37:00

Turisti scippati a Trapani, e presi a pietrate a Mazara del Vallo. Una turista irlandese è stata presa a pietrate da un gruppo di teppisti. È successo mercoledì scorso intorno alle 11.30, ai margini della villa comunale all'altezza della basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.

Lo racconta Il Giornale di Sicilia. Il gruppo era uscito dall'albergo qualche ora prima, diretto al centro città, un percorso per i turisti abituale per iniziare a visitare la città. Improvvisamente sono arrivate le pietre ed è stato un fuggi fuggi generale. L'inspiegabile gesto sarebbe stato messo in atto da un gruppo di ragazzi che poi si sarebbero dileguati. Una vigliaccata che ha messo però paura non solo alla vittima ma anche ai compagni di viaggio che hanno visto cadere a terra una loro concittadina. La donna, a causa delle ferite riportate, è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Abele Ajello per le cure del caso. Dopo la medicazione la turista è stata dimessa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del locale commissariato.