Pensionati dall'estero alla Sicilia, per pagare meno tasse

10/06/2019 17:40:00

Dall'estero al Sud dell'Italia per pagare meno tasse, al via la flat tax per i pensionati, l'agevolazione riguarda anche gli italiani non residenti negli ultimi cinque anni. Questa possibilità, prevista dalla Legge di bilancio per il 2019 e riservata ai titolari di pensioni erogati da soggetti esteri, diventa ora operativa grazie alle istruzioni dell'Agenzia delle entrate. Interessati non solo gli stranieri, ma anche gli italiani che incassano una pensione estera. Per un posto al sole con sconto fiscale, però, ci si deve trasferire esclusivamente in Comuni con meno di 20.000 abitanti. La flat tax per cinque anni consiste nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari al 7% su tutti i redditi prodotti all’estero, a partire dalla pensione. Un risparmio non da poco considerando che chi è residente in Italia deve pagare le tasse anche sui redditi esteri, con la stessa aliquota Irpef prevista per quelli italiani. ll taglio delle imposte si applica comunque solo per i primi cinque anni successivi al trasferimento di residenza. Per i cittadini italiani che incassano pensioni dall'estero, l'agevolazione è riconosciuta a patto di essere stati iscritti all'Anagrafe dei cittadini all'estero negli ultimi cinque anni precedenti al rientro.

Occorre trasferire la residenza in uno dei comuni delle regioni del Mezzoggiorno, ossia Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Di fatto la scelta è amplissima, anche se restano fuori da questi parametri tutte le località turistiche più conosciute. Per la Sicilia sarà più facile trovare località dell'interno dell'isola.

Come si paga. Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi i pensionati trasferiti dovranno indicare i redditi prodotti all'estero sui quali intendono applicare la nuova flat tax. La tassa si paga entro il 30 giugno, data prevista per il versamento del saldo dell'Irpef, in un'unica soluzione.