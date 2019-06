Inaugurata la tratta Corsica Ferries tra Nizza e Trapani. Lo spot era quello del Padrino

11/06/2019 02:00:00

La festa al porto di Nizza per il viaggio inaugurale della Mega Express della Corsica Ferries per la nuova tratta che unisce Nizza con Trapani. Venti ore di viaggio: partenza la sera da Nizza e arrivo in Sicilia poco dopo le 14.

Il costo, al momento, è di 69 euro a persona per la sola andata. Un’opportunità importante che, a regime, collegherà due volte la settimana la Costa Azzurra con la Sicilia. Analogo collegamento è previsto anche da Tolone.

Nelle settimane scorse aveva suscitato polemiche lo spot per promuovere i nuovi collegamenti della Corsica Ferries tra la Francia con la Sicilia. La scena dello spot era inequivocabile. C’era un padrino che sembrava avere quasi tutte le sembianze del boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, che, seduto a tavola in un ristorante, intento a mangiare un piatto di spaghetti, con il classico tono di voce alla Don Vito Corleone dice: "Se vuoi venire in Sicilia devi essere parte della famiglia", ovviamente con l’immancabile sottofondo del mandolino. Insomma, ancora una volta una comunicazione pubblicitaria che fa leva su quella sottocultura mafiosa e che dipinge i siciliani per quello che non sono.

Dopo il nostro articolo, che ha riportato il video dello spot incriminato, sono state diverse le reazioni di associazioni e cittadini del territorio. E’ intervenuta direttamente anche l’assessore al Comune di Trapani e presidente del Distretto Turistico della Sicilia occidentale Rosalia D'Alì che, dopo aver visto il video promozionale, ha scritto una lettera al presidente della Corsica Ferries, invitandolo a modificarlo immediatamente. Assieme al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, la D’Alì ha evidenziato “l'oggettiva inopportunità di alcuni luoghi comuni contenuti in quello spot”. L'azienda subito dopo è interventua ritirando lo spot.