Mazara. Verso Blue Sea Land 2019. Tavolo tecnico alla Regione

13/06/2019 20:10:00

Riunione a Palermo, presso la Regione Siciliana, relativa alla VIII edizione di Blue Sea Land-Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente promosso dal Distretto della Pesca e Crescita Blu, con il supporto del Centro di Competenza Distrettuale, in collaborazione con la Regione Siciliana e il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

Blue Sea Land punta alla promozione della green, blue, bio e circular economy nelle filiere produttive e contribuisce a stimolare le “buone pratiche” che favoriscono la rigenerazione delle risorse naturali, l’innovazione nei processi produttivi e la creazione di opportunità per nuove figure professionali.

Organizzato dal Dipartimento degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana, l’incontro a Palermo ha visto la partecipazione di rappresentanti dei vari Dipartimenti degli Assessorati Regionali, di associazioni di categoria, di enti pubblici e privati e imprese.

Nel corso dell’incontro presieduto dal Dirigente Generale, Salvatore Giglione, è stata presentata la prossima edizione di Blue Sea Land che si svolgerà a Mazara del Vallo dal 17 al 20 ottobre 2019. Lo stesso Ing. Giglione ha sottolineato l’importanza rivestita della manifestazione per la Presidenza della Regione Siciliana considerata la sua rilevanza relativamente ai temi affrontati nel corso delle sette edizioni precedenti che hanno visto la Sicilia al centro del Mediterraneo. Pertanto è stato assicurato anche per l’edizione 2019 di Blue Sea Land il pieno sostegno della Regione Siciliana.

Il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino, ed il Presidente del Centro di Competenza Distrettuale, Giovanni Basciano, parlando di Blue Sea Land quale tappa fondamentale a livello nazionale in vista dell’Expo Dubai 2020, hanno annunciato alcune tematiche che saranno affrontate nell’ottava edizione di Blue Sea Land, quali ad esempio la sostenibilità ambientale, ed in particolare del sistema pesca, e la problematica delle plastiche in mare. Come già avvenuto nella precedente edizione a Blue Sea Land 2019 parteciperanno altresì rappresentanti dei Paesi aderenti allo IORA (Indian Ocean Rim Association) anche loro impegnati nello sviluppo del dialogo globale della Blue Economy.

Al tavolo tecnico ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Mazara del Vallo, l’Assessore all’Innovazione, Vincenzo Giacalone, il quale ha dichiarato: “la nostra Amministrazione, così come assicurato dal Sindaco Salvatore Quinci, contribuirà fattivamente all’organizzazione e al successo della VIII edizione di Blue Sea Land. Sosteniamo tutte quelle iniziative che hanno l’obiettivo della valorizzazione del territorio di Mazara del Vallo e delle sue eccellenze”.