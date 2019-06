"Degrado e rifiuti al Campo Bianco di Erice"

23/06/2019 22:10:00

Nel corso di un sopralluogo dentro il Campo Bianco intitolato ai magistrati "Falcone e Borsellino" uccisi dalla mafia, alcuni iscritti di Diventerà Bellissima, il movimento del presidente della Regione Nello Musumeci, assieme al consigliere comunale di Erice, Giuseppe Vassallo, hanno constatato lo stato di degrado e abbandono in cui versa la struttura, punto di ritrovo di diversi podisti amatoriali ma anche semplici cittadini che vogliono praticare un po' di sano sport.

"Abbiamo scattato diverse foto e un video. Già la scorsa settimana per le vie brevi e informali, la richiesta di procedere con un intervento straordinario di pulizia era arrivato all'amministrazione comunale ma l'unica cosa che è stata fatta è il ritiro dei sacchetti dai cestini posti all'interno del campo", spiega il consigliere di DB Giuseppe Vassallo.



Vassallo lunedì presenterà una interrogazione per sapere se l'attuale amministrazione intende procedere col rendere decente la struttura anche tramite una derattizzazione e al contempo sapere quando partiranno i lavori di avvio per il progetto Cittadella dello sport.

Sulla situazione politica ericina, Diventerà Bellissima farà un bilancio di questi due anni di amministrazione, così come aveva anticipato Vincenzo Maltese, dirigente regionale DB nel corso di un intervista sul settimanale Social.