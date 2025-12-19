Insulti sessisti e attacchi alle donne, il PD Trapani: “Condanna netta e senza ambiguità”

19/12/2025 11:00:00

Il tema degli insulti sessisti e degli attacchi alle donne torna al centro del dibattito politico. Un clima definito “teso e preoccupante” dal Partito Democratico di Trapani, che in una nota interviene sulle polemiche degli ultimi giorni e ribadisce una posizione chiara: ogni episodio di questo tipo va condannato senza distinguo, ma senza doppi standard e senza strumentalizzazioni. Ecco la nota.





Negli ultimi giorni il dibattito politico si è nuovamente concentrato sul tema degli insulti sessisti e degli attacchi alle donne. Un tema che riteniamo di tale rilevanza da averlo posto con continuità al centro della nostra attenzione negli ultimi mesi, denunciando più volte un clima sempre più teso e preoccupante.

Questo clima ha fatto da sfondo anche alla denuncia di una presunta aggressione verbale nei confronti della Signora Ilari avvenuta al Palazzetto. Su tale episodio è doveroso sottolineare che esistono versioni contrapposte dei fatti. Parallelamente, si è assistito al proliferare di nuovi commenti offensivi nei confronti di donne impegnate nelle istituzioni, giudicate non per la loro attività politica ma per presunte relazioni personali, del tutto estranee al dibattito pubblico.

La posizione del Partito Democratico su questo tema è chiarissima: ogni volta che si verificano episodi di questo genere, la nostra condanna è ferma, netta e senza ambiguità.

Allo stesso tempo, non può non essere evidenziata una grave contraddizione: non è accettabile denunciare un’aggressione ai danni di una donna, amplificandone la portata attraverso i social, e contemporaneamente utilizzare gli stessi strumenti per insultare altre donne, senza alcuna giustificazione.

Esiste una responsabilità precisa in questo clima, che appare sempre più come il risultato di una strategia comunicativa dannosa e consapevole. Una dinamica che purtroppo travalica i confini della nostra provincia e colpisce numerose donne nel nostro Paese, esposte pubblicamente per il loro impegno politico, istituzionale o civile.

Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state bersaglio di insulti sessisti. Donne che, fortunatamente, dimostrano di avere la forza e la determinazione per continuare a svolgere il proprio ruolo senza lasciarsi intimidire.

Allo stesso tempo, ribadiamo una dura e inequivocabile condanna nei confronti di chi alimenta queste pratiche attraverso un uso irresponsabile dei social network, senza rendersi conto – o fingendo di non rendersi conto – del grave danno sociale che tali comportamenti producono.



