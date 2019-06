Il video dell'arresto del detenuto evaso dal carcere di Trapani

26/06/2019 22:01:00

Nelle immagini di Tp24 vi mostriamo il momento in cui il denenuto evaso dal carcere di Trapani è arrivato in manette al comando provinciale dei Carabinieri di via Orlandini.

Voleva salire su un treno l'evaso. E' stato avvistato nella campagne tra Fulgatore e Ummari, lungo la linea ferroviaria che collega Trapani a Palermo, Luca Leke, l'albanese di 34 anni evaso dal carcere di Trapani e arrestato questo pomeriggio dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria.

È finita così la sua breve fuga che aveva fatto scattare una imponente caccia all'uomo. Leke sarà trasferito al Pagliarelli di Palermo. Frattanto, le indagini proseguono per verificare il coinvolgimento di eventuali complici che gli avrebbero fornito supporto logistico.