Trapani, la giunta si allarga. Tranchida nomina assessori La Porta e Safina

01/07/2019 13:30:00

La Giunta Tranchida a Trapani si allarga. Confermando le voci che si rincorrevano da settimane, e dopo tante trattative, il sindaco Giacomo Tranchida ha nominato assessori Peppe La Porta e Dario Safina. Ad un anno dalle elezioni entrano in giunta due "politici".

Nella nota in cui comunica i nuovi ingressi in giunta Tranchida dice di lavorare "H24 per mantenere gli impegni con i trapanesi nel rispetto del programma di governo, cosi come con le liste che lo hanno sostenuto". Quindi sono stati nominati oggi i primi assessori in quota politica, liste “Amo Trapani” (Peppe La Porta) e “Cambia-menti” (Dario Safina). Sono stati confermati gli assessori tecnici d’Alì, Patti e Romano oltre ad Abbruscato per la lista “Trapani con coerenza”.