Autonomia differenziata: il sito ROARS pubblica le "carte segrete"

Il sito dell'Associazione dei docenti universitari ROARS presieduto da Francesco Sylos Labini, ha pubblicato le "carte segrete" dell'Autonomia differenziata. Documenti volutamente occultati durante questi mesi e non pubblicati se non nella parte introduttiva indisponibili al dibattito, alla conoscenza di dettaglio, alle ipotesi sul futuro del paese. Nè studiosi nè cittadini hanno avuto modo di consultarle finora.

In un’atmosfera che i docenti descrivono da “golpe tecnico”, in cui decisioni riguardanti tutti gli italiani sono rimesse nelle mani di pochi esponenti dell’esecutivo e dei governi regionali, i nuovi testi delle intese annunciano un precipizio istituzionale: la frantumazione, sostanzialmente irreversibile, delle strutture materiali ed immateriali alla base della collettività e dell’identità nazionale. Scuola, Sanità, Ricerca, Infrastrutture, Beni culturali, Ambiente, Professioni, Previdenza integrativa, Sicurezza sul lavoro e altro ancora, con relative risorse, dalla competenza statale passerebbero a quella regionale. La pattuglia costituita da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna continua ad esigere ciò che voleva fin dall’inizio, incurante dei pareri diffidenti o contrari degli studiosi che in questi mesi si stanno avvicendando presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale o la Commissione per le questioni regionali. Il prossimo appuntamento è per giovedì mattina presso la Presidenza del Consiglio.

Nella foto Alberto Baccini, professore ordinario all'Università di Siena e tra i fondatori dell'Associazione Roars