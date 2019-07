Tanti appuntamenti culturali questo fine settimana in Provincia. Ecco dove

13/07/2019 06:00:00

Un fine settimana ricco di appuntamenti di natura culturale contraddistinguono questo fine settimana di metà luglio, a cominciare da:

MAZARA [LIVE]

Sabato 13 luglio:

ore 21.00 Collegio dei Gesuiti secondo incontro rassegna "In...chiostro d’autore" con Alcibiade: lettura semi seria dell’attrice e blogger siciliana insignita del premio Donna Siciliana 2019 Sofia Muscato.

Domenica 14 luglio doppio appuntamento:

-ORE 21.30 piazza della Repubblica "Donatori sotto le stelle" spettacolo musicale offerto da Avis.

Ore 21.30 Collegio dei Gesuiti a cura dell'associazione "Vicoli del Mediterraneo" insieme a "The vocal academy" presentano il concerto UMA JANELA SOBRE O BRASIL (Una finestra sul Brasile)

Concerto a tema sulla musica Brasiliana con Giuliana Pantaleo accompagnata dal chitarrista Giuseppe Gambino e dal percussionista Dario Li Voti.

Castelvetrano

Il Festival della Luce si apre domenica 14 luglio alle 18,30 nel suggestivo parco della SS. Trinità di Delia.

Lo scrittore Gesualdo Bufalino scriveva che la Sicilia «ha avuto la sorte di ritrovarsi a far da cerniera nei secoli fra la grande cultura occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, tra la ragione e la magia…». Di tale sorte SS. Trinità di Delia si fa locus.

SS. Trinità di Delia è la declinazione della migliore imponenza, dove tutto si impone ma nulla viene soffocato. La solennità di una grande architettura concentrata in una piccola chiesa, il rigore del quadrato, la maestosità accecante della pietra color del sole e del deserto… soprattutto, quell'imponenza atta a stondare di continuo per mezzo delle absidi e delle forme ogivali.

L'imponenza stondante di SS. Trinità di Delia e la bionda luce della sua pietra al tramonto sono lo scenario di Arie di Sicilia, spettacolo musicale di Maurizio Curcio con Roberta Scacciaferro, Gabrio Bevilacqua, Alessandro Librio, Giancarlo Parisi

Arie di Sicilia nasce dall’esigenza di riscoprire e valorizzare un patrimonio musicale dalla varietà sonora infinitamente grande e ricco di generi, tra cui canti di sdegno, canti d’amore e di lavoro, ninna nanne, lamentazioni funebri e “abbanniate”. Novità assoluta nell’ambito della musica popolare siciliana, il lavoro di produzione di Maurizio Curcio preserva l'autenticità del canto popolare, senza alcuna elaborazione né della linea melodica né del testo, al fine di mantenere traccia documentale della fonte, affidata ad una voce “musicale ed espressiva”. L'ensemble spazia dagli strumenti più tradizionali ai moderni sistemi elettronici.

La formazione prevede una voce protagonista di grande qualità e bellezza, e a volte più di una, per sottolineare la coralità del canto stesso.

Arie di Sicilia nel tramonto di Delia sarà un'autentica esperienza immersiva, a tratti cinematografica, che coinvolgerà lo spettatore con video-proiezioni che ricollegano i canti ai luoghi, ai momenti e ai colori della Sicilia.

NOTA SULL’AUTORE DEL PROGETTO

Maurizio Curcio, pianista, arrangiatore, polistrumentista, sound designer e produttore musicale. Si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Parallelamente agli studi classici ha affrontato ed approfondito un percorso di sperimentazione e ricerca con i primi computer musicali e il MIDI, le tecniche di sintesi sonora e l’uso creativo del nastro magnetico presso la scuola “APM” di Saluzzo. Ha collaborato con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima, partecipando attivamente ai progetti: "Spasimo", "i Canti", "Cello solo e Live electronics", "Beujs Song" "Ellis Island" ed "Hell".

Nel 2014 viene nominato dalla Artprojects responsabile per il suono e per le musiche del progetto artistico "Salotto-Vienna", che vedrà oltre 60 concerti e scambi culturali tra l'arte viennese e quella italiana presso il Salone degli Incanti di Trieste.

Nel 2015 Inizia la collaborazione con il collettivo Neon Golden di Vienna su diversi progetti artistici. Compone la sound track per il progetto ViennaSphere del Ministero della cultura austriaco un progetto multimediale con video di animazione 3D a 360° e suono in quadrifonia in occasione 150° anniversario della Ringstrasse, con un tour internazionale che toccherà le maggiori capitali culturali europee.

Per l' ELMAR Festival di Vienna sviluppa un sistema di controllo dello spostamento del suono nello spazio applicato al Chapman Stick, presentandolo in una live performance insieme con l'artista visivo Samuel Juri. Per lo stesso ELMAR festival partecipa con altri due diversi progetti in qualità di compositore.

Nel giugno del 2016 viene invitato all’ 8° Lighthouse International Film Festival di Long Beach Island (USA) a presenziare alla proiezione del film “Chronicle of Summer in Europe del regista berlinese Chris Kiehling, selezionato come miglior film internazionale nella categoria Documentario, per il quale ha composto e prodotto la colonna sonora.

A Calatafimi Segesta la "Notte dei Tesori Calatafimesi". Notte bianca fra festa e cultura

A Calatafimi Segesta sabato 13 luglio, prenderà vita un evento imperdibile dal format assolutamente nuovo e sperimentale. Un evento in cui festa e cultura si fonderanno con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere i “tesori calatafimesi” all’interno di una cornice di festa che animerà le vie della paese.

Prendendo ispirazione dal format "La Via dei Tesori", è stato creato un itinerario culturale che permetterà ai partecipanti alla "Notte dei Tesori Calatafimesi" di conoscere e visitare le diverse bellezze del territorio distribuite lungo un percorso prestabilito.

Per dar vita a tutto ciò, verrà creato un Info Point situato all'inizio del percorso, in cui verranno consegnate le mappe riportanti sia l'itinerario culturale che quello ludico.

I punti culturali previsti saranno circa 10 e in ognuno di essi, grazie alla partecipazione dell’associazione Amunì, della Pro Loco e del Comune, saranno presenti dei volontari che accompagneranno i partecipanti nella scoperta dei “nostri tesori”, raccontandone la storia in lingua italiana. Saranno inoltre previste alcune visite guidate in lingua inglese per le quali è però necessario prenotarsi in anticipo.

N.B. (Ogni punto avrà i suoi volontari non si seguirà quindi un percorso obbligato).

Per i turisti e coloro che necessitano una traduzione dall'italiano, verrà resa disponibile un’applicazione dedicata, denominata “Segesta Green Tours”, offerta gratuitamente in occasione della serata dalla Segesta Green Tours. L’app, che potrete scaricare su un qualsiasi dispositivo iOS o Android consentirà di leggere o ascoltare la storia dei luoghi che state visitando in altre 4 lingue (inglese, francese, tedesco e russo). Si consiglia di portare delle cuffie per una migliore fruizione dell’audioguida.

Lungo l’itinerario ludico non mancheranno intrattenimenti di vario genere che creeranno un’atmosfera gioiosa e divertente tra le vie del paese: artisti di strada, stand di artigianato, gastronomia tipica, stand fieristici, giochi per bambini, live music e una zona dedicata ai balli di gruppo.

Castellammare del Golfo

Torna la manifestazione che ha il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo e il sostegno di numerose ditte ed esercizi commerciali della zona, a conferma di quanto il Festival sia diventato ormai patrimonio comune di tutta la cittadinanza e fattore di promozione culturale del territorio.



Sesta edizione del Festival Contaminazioni

Sabato pomeriggio appuntamento con il grande scrittore americano Philip Roth, recentemente scomparso, e la sua “Pastorale americana”. A parlarne, all’interno della sezione “Incontri perduti”, lo scrittore e traduttore Luca Briasco, autore dell’antologia “Americana”, libri, autori e storiedell’America contemporanea.

Domenica pomeriggio Luigi Lo Cascio, questa volta non nelle vesti di attore, ma di scrittore e fine intellettuale perfettamente inserito nella più autentica tradizione della letteratura siciliana. Lo Cascio presenterà e leggerà brani dal suo romanzo “Ogni ricordo un fiore”, recentemente insignito del premio “Ciullo d’Alcamo 2019.

A conclusione della manifestazione concerto afro-beat-funk con Tommaso Miranda, Domenico Sabella e la Soul Train Band presso la birreria Hoppy nella zona pedonale del Corso Garibaldi.

Favignana

“L’ultimo rais di Favignana, Aiace alla spiaggia”

Si chiama “L’ultimo rais di Favignana, Aiace alla spiaggia”, il libro di Massimiliano Scudeletti, ispirato a Gioacchino Cataldo, scomparso il 21 luglio 2018, che di Favignana è stato memoria e ambasciatore mediatico, che verrà presentato il 13 luglio a Favignana alle ore 17.30 a Palazzo Florio.

Gioacchino Cataldo è una di quelle personalità difficili da raccontare: cerchi l’uomo e trovi il mito, affronti il mito e t’imbatti nel bambino e poi nel ragazzo che si allontana da Favignana per farvi ritorno dopo anni di emigrazione.

«A noi il ritratto di rais che ci piace è quello che emerge dalle pagine di Massimiliano Scudeletti –afferma il giornalista Carlo Ottaviano nel mémoire dedicato proprio a Cataldo – che narra la storia di un uomo, di un eroe di vita, non di una macchietta o di una finzione. Impariamo quindi a coltivare la memoria (e proteggere il mare) evitando che tutto diventi un circo e perfino un monumento umano come l’ultimo rais venga trasformato in statua utile solo come sosta per gli uccelli migranti».

È questa la percezione di chi ha vissuto e prova ancora a vivere gli anni della mattanza, che non solo era ed è un lavoro per tanti favignanesi, ma è storia, è tradizione. E il raissato è mito, proprio come lo è Gioacchino Cataldo.

Massimiliano Scudeletti non ha voluto scrivere una biografia. Ha voluto fare di più: dare a Gioacchino Cataldo la possibilità di essere ancora un simbolo per quanti credevano e credono che la tonnara possa continuare a vivere.

Parallelamente, e quasi come se fosse ancora una volta un segno del destino, Cataldo sembra voler tornare oggi a opporsi (così come fece nel 1997 quando tornò dopo un periodo di assenza da Favignana per assumersi l’onere e l’onore di essere rais) attraverso la penna di Scudeletti, per raccontare quanto la tonnara vive di tradizione e si fa tradizione, per raccontare quanta storia c’è in mezzo, per ricordare quanto valore ci sia nell’essere rais.

Questa di Scudeletti, quindi, non vuole essere una biografia, ma il racconto di un inseguimento tra l’autore (voce e io narrante) e il protagonista amareggiato e deluso, che termina tra luci e ombre in una spiaggia siciliana dove si aggira un moderno Aiace.

Il libro verrà presentato l’indomani, 14 luglio a Marettimo, alle ore 18.00, al Museo del Mare nell’ambito della rassegna letteraria “Marettimo al di qua e al di là del mare”.

Alla presentazione di Favignana porterà i suoi saluti il sindaco, Giuseppe Pagoto.

E ancora sempre a Favignana torna con Curva Blu 2019

Sulla maggiore delle Isole Egadi torna Curva Blu, progetto ideato e organizzato da INCURVA (www.incurva.org), associazione culturale che promuove l'arte contemporanea in Sicilia.

Per Curva Blu, quattro artisti soggiorneranno a Favignana per un periodo di un mese e utilizzeranno come studi dei locali dell’Ex Stabilimento Florio. Per questa quarta edizione del programma, le curatrici Marianna Vecellio e Attilia Fattori Franchini hanno invitato gli artisti Francesco Pedraglio (Italia), Tania Perez Cordova (Messico), Margherita Raso (Italia) e Dominique White (Regno Unito).

Gli artisti avranno la possibilità di approfondire ricerca e sperimentazione artistica in una location unica per caratteristiche geografiche, storiche e sociali che offre importanti spunti di riflessione arricchendo con la loro presenza all'interno del Museo la programmazione artistica e culturale locale. Nelle giornate del 12, 13, 14 luglio 2019, presso i locali dell’Ex Stabilimento Florio e luoghi dell’isola, gli artisti presenteranno il risultato del loro mese di lavoro in eventi pubblici e gratuiti.

Il programma Curva Blu, negli anni, ha consentito all’Ex Stabilimento Florio di Favignana di divenire anche un luogo di ricerca e produzione in ambito artistico. L’isola di Favignana, le sue storie e peculiarità sono state infatti “esportate” in musei e gallerie d’arte di tutto il mondo. Curva Blu è realizzato grazie alla collaborazione di Regione Sicilia, Comune di Favignana, Polo Museale per i Siti culturali di Trapani e Marsala e, naturalmente, del valente staff dell’ExStabilimento Florio. Inoltre l’organizzazione intende ringraziare gli sponsor tecnici: Liberty Lines, Siremar Gruppo Caronte & Tourist; Bar del Corso Favignana; Birra dei Vespri che supporta l’organizzazione degli eventi pubblici ed Assicurazioni Generali che ha assicurato i locali. Dopo l'appuntamento di Venerdì 12 luglio

con Bue Marino, Tania Pérez Córdova, Francesco Pedraglio e Dominique White si continua:

Sabato 13 luglio

ore 18, Cava Cavallo

Margherita Raso

ore 20, Caserme dello Stornello

Francesco Pedraglio

Visita agli studi degli artisti:

Domenica 14 luglio

dalle 10 alle 13, Ex-Stabilimento Florio