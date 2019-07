Sicilia, si cercano artigiani. Offerte per 35 mila posti

14/07/2019 12:50:00

E' vero, in Sicilia c'è una cronica disoccupazione. E' vero, in Sicilia non c'è lavoro. Ma ci sono imprese che fanno fatica a trovare installatori, riparatori di apparati elettrici, tecnici della vendita e della distribuzione, montatori di carpenteria metallica.



In Sicilia sono richieste alcune figure professionali che però sono difficili da trovare. Secondo i dati dell'Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia su circa 190 mil assunzioni previste tra le imprese artigiane 34.430 sono di difficile reperimento, il 18,2% delle assunzioni.



Figure come installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici hanno una difficoltà di reperimento di quasi il 50%. All'appello mancano anche montatori di carpenteria metallica con il 42,0%, tecnici della vendita e della distribuzione con il 39,5%, meccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati con il 36,3%, autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli con il 31,9%. Non solo artigiani ma anche contabili e professioni assimilate con il 25,4%, professioni sanitarie riabilitative con il 24,0%, conduttori di mezzi pesanti e camion con il 20,8%, conduttori di macchinari per il movimento terra con il 20,7%. Di difficile reperimento anchepersonale non qualificato per attività industriali e professioni assimilate con il 20,3% ed elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate con il 20,0%