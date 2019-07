Sicilia, salvi 800 lavoratori Sma. Licenziamenti nel gruppo Papino

14/07/2019 08:15:00

Buone e brutte notizie sul fronte lavoro in Sicilia. La buona notizia è che gli 800 lavoratori della catena Sma sono salvi dopo l'accordo di salvaguardia che scongiura la crisi dei supermercati.

L'accordo è stato siglato con i sindacati Uiltucs Uil, Filcams Cgil e Fisascat. Sono previste garanzie alle medesime condizioni contrattuali e retributive per quel bacino di lavoratori facenti parte dei 33 punti vendita siciliani a marchio Sma che passeranno ad alcune società legate al gruppo Arena e a insegna Decò.



In questo modo esce di scena il marchio Sma e Decò diventa leader della grande distribuzione in Sicilia con una ventina di punti vendita che andranno al gruppo Arena a insegna Decò. Altri 14 negozi, di dimensioni più piccole passeranno alla Neew Fdm del gruppo Radenza a insegna Crai.



La brutta notizia è che si apre la vertenza dei licenziamenti per il gruppo Papino. La società di vendita di elettrodomestici ha comunicato l'avvia delle procedure di licenziamento per 83 lavoratori in alcuni dei 31 punti vendita sparsi in Sicilia. I licenziamenti riguardano le province di Catania, Messina e Ragusa.