San Vito Lo Capo, SiciliAmbiente Film Festival, il programma di oggi

19/07/2019 10:03:00

La quinta ed ultima giornata del SiciliAmbiente Film Festival, inizia già dalla mattina alle 12 con le attività sportive (passeggiate in bicicletta, Stand Up Paddle, uscite in barca a vela. Dalle 17 allo stand Arpa Sicilia, "Esplorando fiumi e mari", attività di educazione ambientale con osservazioni al microscopio; yoga dalle 18,30 con Adriana Tusa.

In piazza Santuario, dalle 19,30, il duo Botti - Lorenzo Aureli e Valeria Cultrera di Circ’opificio – con uno spettacolo di arte di strada, tra acrobatica, verticalismo e mano a mano. Alle 20, al giardino di Palazzo La Porta, presentazione del libro “Decollati - Storie di ghigliottinati in Sicilia” di Salvatore Mugno. Alle 21,15 via alla lunga serata che chiude il festival, diretto dal regista Antonio Bellia: il giornalista Rai Davide Camarrone conduce “Monitoraggio, testimonianza, salvataggio... e poi?” intervistando live l’equipaggio di mare e di terra di Mediterranea Saving Humans, presente la portavoce nazionale, Alessandra Sciurba. Pochi giorni fa, Luca Casarini, capo missione dell'organizzazione italiana, ha infatti annunciato che la nave ammiraglia di Greenpeace a breve tornerà in mare per salvare i migranti.

Alle 22, la cerimonia di premiazione dei film e dei cortometraggi che hanno partecipato al SiciliAmbiente Film Festival. I riconoscimenti verranno assegnati da due giurie per i lungometraggi e i cortometraggi di cui fanno parte l’attore Gianmarco Saurino, il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, la producer Serena Gramizzi. Della seconda (corti e animazioni), il regista Claudio Collovà, l’attrice Valentina D’Agostino, lo sceneggiatore Roberto Scarpetti e la creativa Miriam Gallina.



Il SiciliAmbienteFilm Festival è realizzato grazie al contributo della Regione Siciliana, AssessoratoTurismo Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/Sicilia FilmCommission, nell'ambito del progetto “Sensi Contemporanei”, del Comune di San Vito Lo Capo, di Demetra Produzioni e Associazione culturale Cantiere 7, con la collaborazione diARPASicilia, Amnesty International Italia, Greenpeace Italia eAAMOD.

L’ingresso alle proiezioni è libero.