Cultura
22/12/2025 16:58:00

Scopello in piazza per la vita: prevenzione, musica e Shakalab contro il crack

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766401263-0-scopello-in-piazza-per-la-vita-prevenzione-musica-e-shakalab-contro-il-crack.jpg

Musica, cultura e testimonianze per dire no a violenza e droghe, parlando ai giovani con un linguaggio diretto e senza moralismi. Il 27 dicembre 2025 il borgo di Scopello, nel territorio di Castellammare del Golfo, ospiterà la maratona “No al crack, sì alla vita”, una lunga giornata di prevenzione e partecipazione in piazza, in programma dalle 15 alle 2.

Il messaggio scelto è esplicito: “Diciamo no al crack, sì alla vita, alla musica, alla libertà”. Al centro dell’iniziativa ci saranno le testimonianze dirette di ex tossicodipendenti e di genitori, chiamati a raccontare la propria esperienza per aiutare giovani e giovanissimi a comprendere i rischi e le conseguenze legate all’uso di sostanze. Accanto a loro, sono previsti gli interventi di medici, esperti, esponenti del SerD (servizio per le dipendenze) e delle forze dell’ordine, in un percorso di informazione e confronto che punta a far emergere con chiarezza i pericoli del crack e delle nuove droghe.

L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato da BPM Service e dall’associazione culturale Razze Miste e rientra nel cartellone delle manifestazioni natalizie dell’amministrazione comunale. La scelta del periodo festivo non è casuale: l’obiettivo è intercettare famiglie, ragazzi e cittadini in un momento di grande socialità, trasformando la piazza in uno spazio pubblico di ascolto e consapevolezza.

Accanto ai momenti dedicati alla prevenzione, non mancheranno occasioni di intrattenimento e condivisione, con giochi di gruppo, concerti di band locali, stand di prodotti tipici e street food. A chiudere la maratona sarà il concerto degli Shakalab, seguito da un DJ set finale.

 









