Eventi di Carnevale e cultura in provincia di Trapani: il programma del weekend

14/02/2026 06:00:00

Dalle sfilate alle esibizioni musicali, passando per visite guidate e attività per famiglie, il programma del weekend in provincia di Trapani:

Vista l’ordinanza di proroga delle misure di prevenzione a causa delle avverse condizioni meteo previste per i giorni 13-15 febbraio 2026, gli eventi del Carnevale di Trapani all’interno delle ville e in piazza a Xitta sono stati rimandati a lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026. In particolare, sono stati posticipati gli eventi di sabato 14 febbraio a Villa Pepoli e in piazza a Xitta, così come l'evento di domenica 15 febbraio a Villa Margherita. Tuttavia, la Parata degli Artisti di Strada, prevista per domenica 15 febbraio a Villa Margherita, e le attività di lunedì 16 e martedì 17 febbraio a Borgo Livio Bassi e Villa Margherita sono confermate.

Dal 14 al 17 febbraio, Alcamo ospiterà il Carnevale Alcamese, con sfilate di carri allegorici, spettacoli di danza e musica in vari punti della città, culminando con un DJ set in Piazza Ciullo. A Mazara del Vallo, il Carnevale sarà animato da sfilate e concerti dal vivo, con un DJ set di Roberto Ferrari il 14 febbraio e i concerti dei Kamurria e degli Evidence il 16 e 17 febbraio. A Paceco, la Carnevalata del centro storico continua fino al 16 febbraio, con gruppi mascherati e stand gastronomici. Petrosino festeggia con la tradizionale Via del Gusto e spettacoli per bambini, mentre a Valderice, il Carnevale è accompagnato da sfilate e balli in maschera fino al 16 febbraio. Tutti questi eventi sono gratuiti e aperti a tutti.

Il Carnevale a Salemi e Vita si terrà il 14 febbraio a Vita e il 15 febbraio a Salemi, con tradizionali sfilate di carri allegorici. A Marsala, il Teatro Impero ospiterà il 14 febbraio “Love Morricone, Archi & Voci”, un tributo a Ennio Morricone, mentre il Parco Archeologico di Lilibeo organizza il laboratorio creativo ArcheoFamily per bambini il 15 febbraio, in cui i più piccoli potranno scoprire la tecnica dell'affresco antico. Inoltre, a Marsala, il 14 febbraio alle 9:00 si terrà il convegno "La Riserva Negata", mentre domenica 15 febbraio alle 18:00, la libreria Finestre sul Mondo ospiterà la presentazione del libro *The Wise Guy* di Sacha Biazzo, che esplora i legami tra Donald Trump e la mafia italoamericana.

Il 15 febbraio, il Parco Archeologico di Segesta ospiterà la visita guidata “L’Archeologo Racconta il Tempio di Segesta”. Durante l’esperienza, un archeologo di CoopCulture guiderà i visitatori alla scoperta dell’antica città elima di Segesta, approfondendo le peculiarità del Tempio e raccontando le tradizioni storiche legate alla nascita dei Segestani.

Nel weekend, il Parco Archeologico di Lilibeo offrirà visite guidate ai suoi principali siti: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l'Ipogeo di Crispia Salvia. Le visite, che sono a pagamento, si terranno sabato e domenica e sono su prenotazione obbligatoria.

Il 14 febbraio, alle 9:00, il Parco Archeologico di Lilibeo ospiterà il convegno “La Riserva Negata”, organizzato dal Circolo Legambiente Marsala-Petrosino. L'incontro si concentrerà sulle criticità della Riserva Naturale “Isole dello Stagnone” e sulla necessità di una gestione sostenibile e di interventi per la sua tutela.

Il 15 febbraio, alle 18:00, la libreria Finestre sul Mondo di Marsala ospiterà la presentazione del libro *The Wise Guy* di Sacha Biazzo. Il giornalista investigativo esplora i legami tra Donald Trump e la mafia italoamericana, svelando le connessioni tra il potere economico, politico e criminale. Durante l'evento, l'autore dialogherà con il pubblico, approfondendo temi legati alla carriera e agli affari immobiliari di Trump continuo.



