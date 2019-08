Petrosino, oggi il "Mercato del contadino Bio e a Km Zero"

28/07/2019 12:19:00

Si sra svolgendo, oggi, domenica 28 luglio il primo dei due appuntamenti con il "Mercato del contadino Bio e a Km Zero" inseriti nel cartellone di Petrosino Estate 2019 l'iniziativa è promossa dal Circolo di Trapani dell'Associazione APS Aiab Sicilia, con il patrocinio del Comune di Petrosino. Fino alle 13.00 in piazza Biscione saranno presenti 15 produttori locali associati al Circolo Trapani - Aiab Sicilia e presenti anche nel Biodistretto "Terre degli Elimi" (recentemente costituito con capofila il comune di Petrosino) che venderanno le loro eccellenze rigorosamente

Bio. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 18 agosto.

Dichiara l’agronomo Filippo Salerno V. Presidente di AIAB Sicilia ”questo è il primo di tanti eventi che il Circolo di Trapani di Aiab Sicilia organizzerà nel territorio della nostra provincia di Trapani per valorizzare i prodotti biologici e il rispetto del nostro ambiente e della nostra salute. Tramite anche al costituendo BIODISTRETTO Terre degli Elimi faremo altre iniziative simili di vendita diretta dei prodotti bio e coinvolgimento delle amministrazioni locali alle buone prassi, come il non utilizzo di diserbanti per togliere le erbacce lungo le strade, mangiare bio nelle mense

scolastiche, potatura razionale delle alberature stradali e non capitozzature. Nei prossimi mesi si realizzerà un calendario delle manifestazioni che coinvolgerà tutta la filiera bio.”