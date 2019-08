Sicilia, drammatico incidente sulla strada verso il mare. Muore noto architetto

03/08/2019 17:47:00

Altro incidente mortale in Sicilia.

Si tratta di un incidente avvenuto stamani sulla Ragusa mare, la strada che collega il capoluogo a Marina di Ragusa dove ha perso la vita Carmela Maggiore, conosciuto architetto di 66 anni, rimasta coinvolta in una scontro che interessato quattro mezzi, tra cui un furgone. La donna, alla guida di Zusuky di colore grigio, è andata a sbattere violentemente proprio contro il furgone e ha perso conoscenza. Estratta viva dalle lamiere, la donna è morta mentre poco prima di essere trasferita in elisoccorso a Catania. Nell'incidente si registrano anche quattro feriti, nessuno in gravi condizioni.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia provinciale che ha il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

La Maggiore era architetto progettista molto conosciuto a Ragusa, un professionista stimato che si è occupata anche di importanti piani di recupero, ma era attiva anche nel sociale.