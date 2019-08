Ex Mattatoio di Trapani, si accende il dibattito tra opposione e sindaco

05/08/2019 13:10:00

Da una parte l'opposizione dall'altra il sindaco Tranchida. Cresce in consiglio comunale il dibattito e lo scontro sull'ex mattatoio e sul progetto di riqualificazione.

In particolare è stato il consigliere Giuseppe Lipari, prima sostenitore del sindaco ed ora all'opposizione, a sottolineare come già da tempo si discute di quell'area che doveva ospitare un Campus universitario del Mediterraneo. Secondo Lipari, però, il Campus dovrebbe realizzarsi in un altro luogo più idoneo, mente per l'ex Mattatoio - afferma - si dovrebbe richiedere un finanziamento per una proposta di sviluppo turistico.

Il sindaco dal canto suo difende il progetto e attacca lo stessi Lipari: "Assumono il sapore dell'approssimazione e del qualunquismo, al pari del giocar sporco sulla disinformazione pubblica alimentando la “caccia al nero” le valutazioni che provengono dal consigliere Lipari - dichiara il sindaco Tranchida - riprese con assoluta superficialità da qualche media".

Tranchida conferma il progetto della destinazione del mattatoio comunale quale campus giovani del mediterraneo. "Lì dovranno concentrarsi interventi non solo di 'coworking, laboratori e fab-lab, spazi espositivi, foresteria' - replica Tranhida - e si sta lavorando affinché il progetto di riqualificazione, che comporta una spesa non inferiore a presunti 20 milioni di euro, possa trovare copertura finanziaria per la sua integrale ristrutturazione".