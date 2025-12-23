“Azzurri per Campobello” in coalizione con i movimenti civici in vista delle Comunali 2026

23/12/2025 22:51:00

“Azzurri per Campobello” aderisce ufficialmente alla coalizione di movimenti civici e politici che si prepara alle elezioni comunali della primavera 2026. La decisione è stata assunta all’unanimità dal Direttivo comunale del movimento, al termine di una serie di incontri con le forze già aderenti al progetto politico.

La coalizione è composta, tra gli altri, da Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura e altri movimenti civici attivi sul territorio. Con l’ingresso di “Azzurri per Campobello” si rafforza ulteriormente il fronte che punta a costruire un’alternativa amministrativa in vista del rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale.

Il Direttivo ha inoltre conferito mandato al segretario politico Michele Di Natale per la sottoscrizione dell’accordo politico che sancisce l’ingresso ufficiale del movimento nella coalizione, condividendone valori, obiettivi e il cronoprogramma che accompagnerà il percorso verso le elezioni.

“Azzurri per Campobello”, attraverso i propri organismi politici e organizzativi, si impegna a contribuire attivamente alla costruzione di un progetto politico definito “alternativo e credibile”, capace di rispondere alle esigenze della comunità campobellese. Nel documento diffuso, il movimento ribadisce inoltre la propria linea improntata all’apertura, al dialogo e all’inclusione, dichiarando di non porre veti nei confronti di alcuna forza politica o realtà civica. Un invito viene rivolto a tutti coloro che credono nella rinascita della città, affinché partecipino a un percorso di ricostruzione condivisa.



