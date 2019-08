Custonaci, giovedì Gaetano Basile presenta “La vita in Sicilia al tempo dei Borbone”

07/08/2019 15:45:00

Incontri d’autore alla Grotta Mangiapane di Custonaci. Nell’ambito della rassegna letteraria “Un Borgo di Libri ed Autori. Letture sotto le stelle”, a cura del Centro Studi Dino Grammatico, giovedì 8 agosto, alle 21.30, al Museo Vivente di contrada Scurati, il giornalista e scrittore Gaetano Basile presenta il suo libro “La vita in Sicilia al tempo dei Borbone” (Dario Flaccovio Editore).

Una narrazione, con le illustrazioni di Giuliana Flavia Cangelosi, a metà tra immaginazione e ricostruzione storica, che descrive imperfezioni e meriti dei sovrani che hanno segnato, ognuno a proprio modo, la storia della Sicilia del Settecento. Intrighi, vizi, virtù e stili di vita dei monarchi borbonici, che hanno segnato architetture del paesaggio dell’Isola, costumi e usanze rimasti ancora oggi nella tradizione siciliana. Con il suo stile avvincente di narratore eccentrico, Gaetano Basile trascina il lettore in un mondo passato, che poi tanto lontano non è.

Giornalista, scrittore e autore televisivo e teatrale, nonché enogastronomo appassionato, Basile parla di memoria, prescindendo da stereotipi e luoghi comuni. I suoi racconti incuriosiscono per esclusività e recuperano tasselli di storie passate, che se dimenticate finiscono per oscurare le nostre radici. Per Dario Flaccovio Editore, Basile ha pubblicato “Piaceri e misteri dello street food palermitano”, “Palermo felicissima”, “Donne, cavalli e re” e “Tonnare indietro nel tempo”. Dialoga con l’autore Valentina Pipitone del Centro studi Dino Grammatico. Ingresso libero.