Oggi il Movimento Marsala Destinazione Turistica incontra i cittadini

11/08/2019 07:00:00

Prima volta in strada del Movimento Marsala Destinazione Turistica per incontrare i cittadini e raccogliere i loro "desideri" per la città.

E' per Domenica 11 agosto alle ore 19 presso il parco giochi (a fianco al Monumento ai Mille) il primo appuntamento pubblico del Movimento. Lo farà in modo un po insolito con un "live art" su una scatola di legno dove verranno raccolte le lettere con i desideri dei cittadini.

Fabio Alba, il fondatore del Movimento, insieme al Gruppo di Lavoro dopo il parco giochi, si sposteranno presso l'ex Caffè Letterario per raccogliere i "desideri" dei commercianti del centro storico.