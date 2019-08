"Cittadini e turisti hanno pulito le spiagge di Marsala dopo Ferragosto. Ma a chi spetta?"

15/08/2019 19:00:00

Un episodio da prendere come esempio per tutti e invita tutti i concittadini a rispettare l'ambiente. Sono stati tre i sacchi di immondizia, per lo più materiale plastico, ma anche bottiglie di vetro e tessuti, raccolti durante la pulizia della spiaggia tra lido sbocco e lido Delfino andata in scena questa mattina. L’iniziativa è partita da una famiglia di Marsala.

Arrivati in spiaggia tra lido Delfino è lido sbocco verso le ore 10.30 alla spiaggia libera: mostrato tutto il nostro entusiasmo per un’iniziativa per pulire la spiaggia che noi frequentiamo. Tutto questo fa bene al pianeta? Si. Tra i partecipanti anche una famiglia di turisti stranieri, che vista l’azione di pulizia della mia famiglia, si sono uniti al gruppo per aiutare a raccogliere il materiale presente nella spiaggia, è stata rimossa molta legna, anche di grandi dimensioni, vetro, plastica, costumi, pezzettini di legna.

Ma mi domando "A chi spetta pulire le spiagge date in concessione?" L’ordinanza Balneare della Regione Sicilia stabilisce: l’obbligo per i comuni costieri di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti e il dovere per i concessionari di pulire le aree date in concessione. Allora Chiedo al Sindaco di Marsala Dott. Alberto Di Girolamo e al Vicesindaco Agostino Licari di intervenire e di non pensare alle prossime elezioni. Grazie

Antonino Gerardi