Aeroporti siciliani: record per Palermo, Catania si conferma primo. Birgi perde il 30,9%

01/09/2019 15:00:00

E' una Sicilia a doppia velocità quella degli aeroporti. Da un lato i numeri e la crescita record di Palermo e la conferma di Catania che rimane con numeri sempre in crescita il primo scalo siciliano, dall'altro Trapani e Comiso entrambi in caduta libera anche in estate.

I numeri record di Palermo - Ad agosto all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino sono transitati 770.254 passeggeri (+5,21 per cento; + 38mila viaggiatori) rispetto ad agosto 2018 (732.091). Crescono anche i movimenti 5.593 (+4,21 per cento) contro i 5.376 di agosto dello scorso anno. Ogni giorno ad agosto si sono registrate punte tra 25 e 29 mila viaggiatori. Dall'inizio dell'anno (gennaio agosto) a Palermo sono passati 4.728.751 passeggeri, con un incremento del 7,21 per cento rispetto ai primi otto mesi del 2018 (4.410.601). Un aumento di +318mila passeggeri da inizio anno. Dall'inizio dell'anno ad agosto i voli sonon aumentati del 7,86 per cento (34.863 contro 32.321). Stessa cosa per i passeggeri internazionali, circa 1.300.000, con una crescita intorno al 27 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018.

Numeri che in praticano che certificano lo scalo palermitano come l’aeroporto che assieme a Napoli, Malpensa e Bologna cresce di più nel numero di passeggeri in transito nel mese di luglio e nei primi sette mesi dell'anno.

I dati del report mensile di Assaeroporti, come dicevamo, confermano la crescita di Catania che rimane al top tra gli scali siciliani, con più voli e passeggeri. Nel mese di luglio lo scalo etneo ha registrato 1.115.888 passeggeri con il 3,1 per cento di crescita.

Palermo nei primi sette mesi ha raggiunto quota 3.969.256 passeggeri e si è piazzato al nono posto nella top ten degli aeroporti italiani guidata da Roma Fiumicino (24,9 milioni di passeggeri), Malpensa (15,3), Bergamo (7,8), Venezia (6,5), Napoli (6,1). Al sesto posto c’è Catania Fontanarossa con 5.776.354 passeggeri e un incremento del 4,3 per cento.

L'altra faccia della medaglia: Trapani e Comiso. Birgi da gennaio a luglio perde l’11,7 per cento di passeggeri (totali 244.774) e il 6,8 per cento di voli con un crollo del 30,9 per cento dei passeggeri dei voli internazionali. Comiso fa pure peggio. Nei primi sette mesi 228.207 passeggeri con un calo del 10,8 per cento e il 17,9 per cento in meno di voli. A luglio il crollo è del 37 per cento per i passeggeri e del 33,7 nel numero di voli. Per gli internazionali nei primi sette mesi ci sono il 39,4 per cento di voli in meno e il 30,3 per cento di passeggeri in meno. Dati positivi per Lampedusa con 130.669 passeggeri in sette mesi con un aumento dell’1,8 e l’11,5 per cento in più di voli (solo a luglio la crescita è rispettivamente del 2,4 e del 9,8 per cento).