"Le vie dei tesori" a Marsala. Il programma

03/09/2019 12:38:00

di Marco Marino



Tra vizi e stravizi, è risaputo, in Sicilia ci concediamo di tutto. Possiamo persino prenderci il lusso di ignorare la bellezza che abbiamo davanti agli occhi, soprattutto se con quella bellezza siamo “costretti” a convivere.



E per tentare un rimedio a questo difetto visivo, congenito alla natura del siciliano, non servirebbe a nulla andare dal migliore degli oculisti: non esistono lenti in grado di farci percepire appieno la realtà che abbiamo attorno. L’unico tentativo, allora, resta quello di sottoporsi all'entusiasmo di chi desidera svegliarci dal nostro torpore, darci la possibilità di constatare l’eccezionalità dei luoghi in cui viviamo.



Ecco perché anche a Marsala arriva “Le Vie dei Tesori”, il festival che attraverso un gruppo di appassionati ciceroni, nel corso di tre weekend di settembre (13-15/ 20-22/ 27-29; dalle ore 10 alle 18), permetterà innanzitutto ai cittadini marsalesi, e poi ai turisti, di scoprire il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico vittima dell’indifferenza della quotidianità.



«Da tredici anni “Le Vie dei Tesori” si pone come obiettivo principale la riappropriazione del patrimonio culturale da parte dei cittadini. Soltanto in un secondo momento diventa un fattore turistico ed economico. Che però non è irrilevante: lo scorso anno, su Palermo, abbiamo avuto una ricaduta di spesa di tre milioni di euro. Quindi stiamo parlando di numeri molto importanti», riferisce alle nostre pagine Marcello Barbaro, vicepresidente delle “Vie dei Tesori”, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione che s’è tenuta ieri al Monumento ai Mille.



Assieme a lui erano presenti i due coprotagonisti dell’iniziativa, il Comune di Marsala e l’associazione “Nonovento”. Entrambi hanno avuto un ruolo decisivo per offrire alla città questa occasione: secondo quanto ci ha riportato l’assessore Clara Ruggieri, il Comune ha patrocinato il festival con un investimento di circa 6.000 euro; l’associazione “Nonovento”, d’altro canto, ha costruito la rete di volontari che nei fine-settimana di settembre racconteranno i 21 luoghi selezionati per l’edizione di quest’anno.



«È bello sottolineare», dice Sara Parrinello, presidente di “Nonovento”, «che ci saranno guide di tutte le età, tra cui anche gli studenti degli istituti superiori grazie ai progetti di alternanza scuola-lavoro. Quindi non ci saranno volontari soltanto della mia associazione, ma avremo appassionati del territorio, storici locali, marsalesi con l’amore per la propria città. Tanti i partner che ci daranno una mano, il nostro scopo è fare rete e lavorare in sinergia».



Per partecipare alle visite guidate e alle passeggiate all'interno di luoghi inesplorati o del tutto dimenticati, come il Campanile del Carmine o la Cripta della Madonna Orante oppure le Latomie dei Niccolini, solo per fare alcuni nomi dei posti coinvolti, basta semplicemente acquistare un coupon. Lo si può fare online nel sito delle Vie dei Tesori (https://leviedeitesori.com/luoghi-marsala/), ma anche nei punti vendita della Pro Loco di via XI Maggio o del Monumento ai Mille. Si può acquistare un coupon da 12 euro per 10 visite, da 6 euro per quattro visite, altresì viene data la possibilità di acquistarne l’ingresso a un singolo sito al costo di 2,50. I coupon sono utilizzabili pure per l’accesso ai luoghi delle Vie dei Tesori di Trapani.