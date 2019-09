Non Ã¨ sicura. Chiusa la scuola "Polizzi" di Trapani

13/09/2019 16:03:00

I risultati delle verifiche sismiche, eseguite lo scorso mese di agosto, hanno spinto il Comune di Trapani a chiudere la scuola paritaria Polizzi di viale Marche.

L'istituto, infatti, necessita di una adeguata manutenzione. Da qui, pertanto, la decisione del sindaco Giacomo Tranchida "a tutela dell'incolumità degli alunni e del personale scolastico". Le classi sono state trasferite nei locali dell'asilo di via Marino Torre in attesa che vengano eseguiti i lavori per rendere l'istituto sicuro.



"I risultati della verifica - sostiene il primo cittadino trapanese - sono arrivati solo adesso perchè ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Preso atto delle carenze della struttura ho subito disposto la chiusura, avvisando tempestivamente tutti gli utenti".