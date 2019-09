Si conclude stasera Siciliamo Wine is More

15/09/2019 08:51:00

Si conclude stasera l’ultimo appuntamento con Siciliamo Wine is More.

Grande successo di pubblico nelle precedenti due giornate.

Ieri sera una gremita piazza della Repubblica ha ballato e cantato insieme a Rubina, per poi proseguire con lo spettacolo di Antonello Costa Show.

Tanti i visitatori al villaggio espositivo che ha visto slittare la chiusura oltre la mezzanotte per la copiosa affluenza.

Siciliamo torna ai fasti di un tempo imprimendo un marchio di crescita e di sviluppo del territorio oltre che di bellezza.

Successo di presenze anche al convegno che ha tenuto la Strada del Vino “Dal Perpetuum al Marsala”, a Palazzo Fici.

Al termine il presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace, ha consegnato una borsa di studio di 1000 euro al Conservatorio Scontrino di Trapani.

C’è soddisfazione da parte dei buyers, dei produttori, e della città. Un riscontro oltre le aspettative.

Piccoli eventi che rendono importante il nome della città, che creano movimento e sinergia, che hanno come leitmotiv la promozione non solo delle eccellenze siciliane ma del territorio che diventa brand e destinazione turistica.

Siciliamo Wine is More si concluderà stasera con il concerto, in piazza della Repubblica, del Maestro Gino De Vita e il suo tributo a Pino Daniele, proseguirà con la comicità dei Matranga e Minafo’.