19/09/2019 06:38:00

Un uomo di Castelvetrano è morto durante un bagno in piscina in Calabria. Si chiamava Giuseppe Accardo e aveva 72 anni. La notizia la riporta Castelvetranonews.

Accardo faceva il segretario nella giuria di in un concorso di bellezza. Si è tuffato per fare un bagno in piscina, ma ha avuto un malore. Inutili i soccorsi.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Consulente del lavoro in pensione, Accardo aveva perso la moglie qualche anno fa. Lascia due figli.