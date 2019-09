20/09/2019 04:00:00

Sabato e domenica dalle 9 alle 13 i leghisti di Erice e Trapani scenderanno in piazza e in mezzo alla gente per manifestare e chiedere il ritorno alle urne e per dire NO al Governo.

I gazebo della LEGA con i militanti delle sezioni ericine e trapanesi, si troveranno presso il Viale Regina Margherita a Trapani.